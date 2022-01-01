19 червня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 19 червня, у світі відзначають Міжнародний день прогулянки та Всесвітній день дитячого футболу, а у вірян – Троїцька поминальна субота.
Сьогодні відзначають день народження акторка Волинського академічного музично-драматичного театру, народна артистка України Людмила Приходько (на фото), директор Волинської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки Людмила Стасюк, журналіст Ірина Сватула.
Також день народження 19 червня у музеєзнавця, історика, краєзнавця Євгенії Ковальчук.
Вітаємо їх та бажаємо їм здоров’я, довголіття, радості від життя.
Іменинники цього дня – Ростислав та Софія. Зичимо усім волинянам, які носять ці імена, удачі і успіхів у всіх починаннях.
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Сьогодні відзначають день народження акторка Волинського академічного музично-драматичного театру, народна артистка України Людмила Приходько (на фото), директор Волинської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки Людмила Стасюк, журналіст Ірина Сватула.
Також день народження 19 червня у музеєзнавця, історика, краєзнавця Євгенії Ковальчук.
Вітаємо їх та бажаємо їм здоров’я, довголіття, радості від життя.
Іменинники цього дня – Ростислав та Софія. Зичимо усім волинянам, які носять ці імена, удачі і успіхів у всіх починаннях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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