19 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 19 червня, у світі відзначають Міжнародний день прогулянки та Всесвітній день дитячого футболу, а у вірян – Троїцька поминальна субота.Сьогодні відзначають день народження акторка Волинського академічного музично-драматичного театру, народна артистка України(на фото), директор Волинської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки, журналістТакож день народження 19 червня у музеєзнавця, історика, краєзнавцяВітаємо їх та бажаємо їм здоров’я, довголіття, радості від життя.Іменинники цього дня – Ростислав та Софія. Зичимо усім волинянам, які носять ці імена, удачі і успіхів у всіх починаннях.