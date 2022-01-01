Про вишиванку Шварценеггеру та протиракетну оборону: добрі новини від ВолиньPost за 18 червня
18 червень, 23:55
Добрі новини з інфопростору нікуди не зникли, і їх треба читати, аби підтримувати бойовий дух та жагу до вільного майбутнього!
Інформаційне агентство ВолиньPost подбало про ваше чтиво перед сном і традиційно підготувало порцію позитиву.
Сьогодні, 18 червня, нагадаємо вам про таке:
Волинський легкоатлет здобув медаль на міжнародних змаганнях у Данії
Волинський легкоатлет Данило Даниленко здобув бронзову нагороду на міжнародних змаганнях Copenhagen Athletics Games 2022 у Данії в рамках World Athletics Continental Tour.
27-річний волинянин подолав відстань за 46.48 секунд і посів третє місце.
Щиро вітаємо з перемогою і зичимо ще більше нагород!
Російська армія втратила ще 200 солдатів: оприлюднили бойові втрати ворога
І добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.06 орієнтовно склали:
особового складу – близько 33 350 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 465 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 573 (+10) од,
артилерійських систем – 739 (+5) од,
РСЗВ – 233 (+0) од,
засобів ППО – 98 (+1) од,
літаків – 216 (+1) од,
гелікоптерів – 180 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1) од,
крилатих ракет – 129 (+0) од,
кораблів/катерів – 14 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 513 (+17) од,
спеціальної техніки – 55 (+0) од.
Арнольду Шварценеггеру подарували вишиванку від луцького бренду
Вишиванку луцького бренду актору Арнольду Шварценеггеру подарував українець Влад Кабанець, який працює у Торонто на зйомках серіалу разом із зіркою. Після того, як Арнольд отримав подарунок, інтерес міжнародного суспільства до України знову виріс. Хоча і до того в Канаді з першого дня повномасштабного вторгнення вважають українських військових справжніми героями та підтримують Україну на всіх рівнях.
У Польщі заявили, що можуть закрити небо над заходом України
І про справжню дружбу. Варшава може закрити небо над заходом України, якщо Росія продовжить атакувати ракетами великої дальності прикордонні райони Польщі.
ЗСУ ліквідували льотчика та підполковника армії РФ Сергія Гундорова
На війні в Україні ліквідували підполковника окупаційних військ РФ Сергія Гундорова. Він мав кваліфікацію льотчика 1-го класу. Нині ж він офіційно денацифікований та демілітаризований. Мінус один.
Волинських медиків відзначив «Орден Святого Пантелеймона»
Цьогоріч, згідно з рішенням Поважної Ради відзнаки, їх усіх нагородили грамотами «За самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за свободу й незалежність України у війні з російським агресором».
Серед нагороджених – і медики, які зараз у лавах Збройних Сил України, і меценати, які допомагають тримати медичний «фронт», і колектив, персонал якого як надає медичну допомогу та реабілітацію учасникам бойових дій з перших днів війни, так і активно залучається до надання медичної допомоги безпосередньо на лінії фронту.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost подбало про ваше чтиво перед сном і традиційно підготувало порцію позитиву.
Сьогодні, 18 червня, нагадаємо вам про таке:
Волинський легкоатлет здобув медаль на міжнародних змаганнях у Данії
Волинський легкоатлет Данило Даниленко здобув бронзову нагороду на міжнародних змаганнях Copenhagen Athletics Games 2022 у Данії в рамках World Athletics Continental Tour.
27-річний волинянин подолав відстань за 46.48 секунд і посів третє місце.
Щиро вітаємо з перемогою і зичимо ще більше нагород!
Російська армія втратила ще 200 солдатів: оприлюднили бойові втрати ворога
І добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.06 орієнтовно склали:
особового складу – близько 33 350 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 465 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 573 (+10) од,
артилерійських систем – 739 (+5) од,
РСЗВ – 233 (+0) од,
засобів ППО – 98 (+1) од,
літаків – 216 (+1) од,
гелікоптерів – 180 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1) од,
крилатих ракет – 129 (+0) од,
кораблів/катерів – 14 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 513 (+17) од,
спеціальної техніки – 55 (+0) од.
Арнольду Шварценеггеру подарували вишиванку від луцького бренду
Вишиванку луцького бренду актору Арнольду Шварценеггеру подарував українець Влад Кабанець, який працює у Торонто на зйомках серіалу разом із зіркою. Після того, як Арнольд отримав подарунок, інтерес міжнародного суспільства до України знову виріс. Хоча і до того в Канаді з першого дня повномасштабного вторгнення вважають українських військових справжніми героями та підтримують Україну на всіх рівнях.
У Польщі заявили, що можуть закрити небо над заходом України
І про справжню дружбу. Варшава може закрити небо над заходом України, якщо Росія продовжить атакувати ракетами великої дальності прикордонні райони Польщі.
ЗСУ ліквідували льотчика та підполковника армії РФ Сергія Гундорова
На війні в Україні ліквідували підполковника окупаційних військ РФ Сергія Гундорова. Він мав кваліфікацію льотчика 1-го класу. Нині ж він офіційно денацифікований та демілітаризований. Мінус один.
Волинських медиків відзначив «Орден Святого Пантелеймона»
Цьогоріч, згідно з рішенням Поважної Ради відзнаки, їх усіх нагородили грамотами «За самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за свободу й незалежність України у війні з російським агресором».
Серед нагороджених – і медики, які зараз у лавах Збройних Сил України, і меценати, які допомагають тримати медичний «фронт», і колектив, персонал якого як надає медичну допомогу та реабілітацію учасникам бойових дій з перших днів війни, так і активно залучається до надання медичної допомоги безпосередньо на лінії фронту.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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