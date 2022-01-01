ЗСУ ліквідували льотчика та підполковника армії РФ Сергія Гундорова
Сьогодні, 13:25
На війні в Україні ліквідували підполковника окупаційних військ РФ Сергія Гундорова. Він мав кваліфікацію льотчика 1-го класу.
Про це повідомив полковник Збройних сил України, блогер Анатолій Штефан, передає OBOZREVATEL.
"Льотчик 1-го класу підполковник Гундоров Сергій офіційно денацифікований та демілітаризований", – написав він у своєму телеграм-каналі.
Примітно, що ім'я вбитого військового РФ уже фігурувало в ЗМІ. Так, розслідувачі міжнародної спільноти InformNapalm після того, як російські окупанти захопили три судна ВМС України в Керченській протоці, оприлюднили дані офіцерів та льотчиків російського полку, бойові вертольоти якого здійснювали атаку в нейтральних водах.
Йшлося про 55-й окремий вертолітний полк, що дислокується у в/ч 35666 Кореновська Краснодарського краю РФ. За даними розслідувачів, Сергій Гундоров був офіцером цього полку та обіймав посаду командира ланки вертольоту Мі-28Н.
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Про це повідомив полковник Збройних сил України, блогер Анатолій Штефан, передає OBOZREVATEL.
"Льотчик 1-го класу підполковник Гундоров Сергій офіційно денацифікований та демілітаризований", – написав він у своєму телеграм-каналі.
Примітно, що ім'я вбитого військового РФ уже фігурувало в ЗМІ. Так, розслідувачі міжнародної спільноти InformNapalm після того, як російські окупанти захопили три судна ВМС України в Керченській протоці, оприлюднили дані офіцерів та льотчиків російського полку, бойові вертольоти якого здійснювали атаку в нейтральних водах.
Йшлося про 55-й окремий вертолітний полк, що дислокується у в/ч 35666 Кореновська Краснодарського краю РФ. За даними розслідувачів, Сергій Гундоров був офіцером цього полку та обіймав посаду командира ланки вертольоту Мі-28Н.
Головне зображення ілюстративне
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