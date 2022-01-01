ЗСУ ліквідували льотчика та підполковника армії РФ Сергія Гундорова

Сергія Гундорова. Він мав кваліфікацію льотчика 1-го класу.



Про це повідомив полковник Збройних сил України, блогер Анатолій Штефан,



"Льотчик 1-го класу підполковник Гундоров Сергій офіційно денацифікований та демілітаризований", – написав він у своєму телеграм-каналі.







Примітно, що ім'я вбитого військового РФ уже фігурувало в ЗМІ. Так, розслідувачі міжнародної спільноти InformNapalm після того, як російські окупанти захопили три судна ВМС України в Керченській протоці, оприлюднили дані офіцерів та льотчиків російського полку, бойові вертольоти якого здійснювали атаку в нейтральних водах.



Йшлося про 55-й окремий вертолітний полк, що дислокується у в/ч 35666 Кореновська Краснодарського краю РФ. За даними розслідувачів, Сергій Гундоров був офіцером цього полку та обіймав посаду командира ланки вертольоту Мі-28Н.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні в Україні ліквідували підполковника окупаційних військ РФ. Він мав кваліфікацію льотчика 1-го класу.Про це повідомив полковник Збройних сил України, блогер передає OBOZREVATEL."Льотчик 1-го класу підполковник Гундоров Сергій офіційно денацифікований та демілітаризований", – написав він у своєму телеграм-каналі.Примітно, що ім'я вбитого військового РФ уже фігурувало в ЗМІ. Так, розслідувачі міжнародної спільноти InformNapalm після того, як російські окупанти захопили три судна ВМС України в Керченській протоці, оприлюднили дані офіцерів та льотчиків російського полку, бойові вертольоти якого здійснювали атаку в нейтральних водах.Йшлося про 55-й окремий вертолітний полк, що дислокується у в/ч 35666 Кореновська Краснодарського краю РФ. За даними розслідувачів, Сергій Гундоров був офіцером цього полку та обіймав посаду командира ланки вертольоту Мі-28Н.

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