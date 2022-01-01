На Донеччині ексдепутатка здала свого сина-військового ЗСУ у полон росіянам

На Донеччині ексдепутатка здала свого сина-військового ЗСУ у полон росіянам
На Донеччині одна з колишніх депутаток Покровської селищної ради Мангушського району здала свого сина у полон російським окупантам. Хлопець служив у Збройних Силах України.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Сама ж "матір року" у 2014-му році брала участь у організації псевдореферендуму, після окупації Приазов'я Росією у 2022-му - перейшла на службу до окупантів.

"Клименко Анжела Борисівна. Колишній депутат Покровської селищної ради Мангушського району. Брала участь в організації псевдореферендуму в 2014 році. Зараз самостійно перейшла на бік окупантів. Очолює один з гуманітарних штабів Єдиної росії", - розповів про "досягнення" зрадниці Андрющенко.

Аби вислужитися перед новими господарями, вона власноруч здала в полон окупантам свого сина - військовослужбовця ЗСУ.

"Головне! Її син - військовслужбовець ЗСУ. Вона власноруч здала власного сина в полон окупантів. МраZота найвищого ступеня. Закарбовано. Відплата вже поруч", - написав Андрющенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Клименко Анжела, колаборанти, Донеччина, Петро Андрющенко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А таких виблядків як вона треба зразу рострілювати а то потім вони в судах відкупляюця і розказюють казочки що їх примушували
Відповісти
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На кордоні з Польщею тимчасово не працюватиме один із пунктів пропуску
Сьогодні, 16:47
У РНБО спростували інформацію про велику кількість загиблих українських воїнів
Сьогодні, 16:00
На Донеччині ексдепутатка здала свого сина-військового ЗСУ у полон росіянам
Сьогодні, 15:23
Зеленський приїхав у Миколаїв
Сьогодні, 14:22
ЗСУ ліквідували льотчика та підполковника армії РФ Сергія Гундорова
Сьогодні, 13:25
Схожі новини
Окупанти тричі обстріляли Авдіївку запалювальними снарядами Окупанти тричі обстріляли Авдіївку запалювальними снарядами
14 червень, 11:40
На Донеччині ЗСУ звільнили 3 села і посунули ділянку фронту на 15 кілометрів На Донеччині ЗСУ звільнили 3 села і посунули ділянку фронту на 15 кілометрів
13 червень, 14:14
За добу на Донбасі Росія вбила 6 мирних жителів За добу на Донбасі Росія вбила 6 мирних жителів
05 червень, 01:03
За добу Росія обстріляла 17 населених пунктів Донеччини За добу Росія обстріляла 17 населених пунктів Донеччини
03 червень, 11:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На кордоні з Польщею тимчасово не працюватиме один із пунктів пропуску
Сьогодні, 16:47
 0
У РНБО спростували інформацію про велику кількість загиблих українських воїнів
Сьогодні, 16:00
 0
На Донеччині ексдепутатка здала свого сина-військового ЗСУ у полон росіянам
Сьогодні, 15:23
 0
Зеленський приїхав у Миколаїв
Сьогодні, 14:22
 0
ЗСУ ліквідували льотчика та підполковника армії РФ Сергія Гундорова
Сьогодні, 13:25
 0
Медіа
відео
1/8