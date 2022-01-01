На Донеччині ексдепутатка здала свого сина-військового ЗСУ у полон росіянам
Сьогодні, 15:23
На Донеччині одна з колишніх депутаток Покровської селищної ради Мангушського району здала свого сина у полон російським окупантам. Хлопець служив у Збройних Силах України.
Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Сама ж "матір року" у 2014-му році брала участь у організації псевдореферендуму, після окупації Приазов'я Росією у 2022-му - перейшла на службу до окупантів.
"Клименко Анжела Борисівна. Колишній депутат Покровської селищної ради Мангушського району. Брала участь в організації псевдореферендуму в 2014 році. Зараз самостійно перейшла на бік окупантів. Очолює один з гуманітарних штабів Єдиної росії", - розповів про "досягнення" зрадниці Андрющенко.
Аби вислужитися перед новими господарями, вона власноруч здала в полон окупантам свого сина - військовослужбовця ЗСУ.
"Головне! Її син - військовслужбовець ЗСУ. Вона власноруч здала власного сина в полон окупантів. МраZота найвищого ступеня. Закарбовано. Відплата вже поруч", - написав Андрющенко.
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Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Сама ж "матір року" у 2014-му році брала участь у організації псевдореферендуму, після окупації Приазов'я Росією у 2022-му - перейшла на службу до окупантів.
"Клименко Анжела Борисівна. Колишній депутат Покровської селищної ради Мангушського району. Брала участь в організації псевдореферендуму в 2014 році. Зараз самостійно перейшла на бік окупантів. Очолює один з гуманітарних штабів Єдиної росії", - розповів про "досягнення" зрадниці Андрющенко.
Аби вислужитися перед новими господарями, вона власноруч здала в полон окупантам свого сина - військовослужбовця ЗСУ.
"Головне! Її син - військовслужбовець ЗСУ. Вона власноруч здала власного сина в полон окупантів. МраZота найвищого ступеня. Закарбовано. Відплата вже поруч", - написав Андрющенко.
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Коментарі 1
А таких виблядків як вона треба зразу рострілювати а то потім вони в судах відкупляюця і розказюють казочки що їх примушували
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