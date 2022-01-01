Зеленський приїхав у Миколаїв

Президентвідвідав Миколаївщину і провів у Миколаєві нараду щодо поточної ситуації в регіоні.Про це йдеться у телеграм-каналі Зеленського."Наша Миколаївщина. Нарада щодо важливих питань регіону. Обговорили стан економіки, відновлення водопостачання, ситуацію в сільському господарстві. Окрему увагу приділили загрозам із суходолу та з моря. Не припиняємо працювати заради перемоги України",- зазначив президент.В ОП також повідомили, що представники військового командування регіону доповіли про ситуацію в зоні бойових дій на суходолі та в акваторії Чорного моря.Учасники наради окрему увагу приділили матеріально-технічному забезпеченню окремого угруповання військ "Примор’я" та його оборонним потребам.Крім того, Зеленський нагородив голову Миколаївської обласної військової адміністраціїорденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, а мера Миколаєва– орденом "За мужність" ІІІ ступеня.Президент також присвоїв військове звання бригадного генерала полковнику