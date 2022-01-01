Зеленський приїхав у Миколаїв

Зеленський приїхав у Миколаїв
Президент Володимир Зеленський відвідав Миколаївщину і провів у Миколаєві нараду щодо поточної ситуації в регіоні.

Про це йдеться у телеграм-каналі Зеленського.

"Наша Миколаївщина. Нарада щодо важливих питань регіону. Обговорили стан економіки, відновлення водопостачання, ситуацію в сільському господарстві. Окрему увагу приділили загрозам із суходолу та з моря. Не припиняємо працювати заради перемоги України",- зазначив президент.

В ОП також повідомили, що представники військового командування регіону доповіли про ситуацію в зоні бойових дій на суходолі та в акваторії Чорного моря.

Учасники наради окрему увагу приділили матеріально-технічному забезпеченню окремого угруповання військ "Примор’я" та його оборонним потребам.

Крім того, Зеленський нагородив голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, а мера Миколаєва Олександра Сєнкевича – орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Президент також присвоїв військове звання бригадного генерала полковнику Андрію Гнатову.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зеленський, Миколаїв, Віталій Кім
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський приїхав у Миколаїв
Сьогодні, 14:22
ЗСУ ліквідували льотчика та підполковника армії РФ Сергія Гундорова
Сьогодні, 13:25
У Польщі заявили, що можуть закрити небо над заходом України
Сьогодні, 12:57
Арнольду Шварценеггеру подарували вишиванку від луцького бренду
Сьогодні, 12:32
На Волині – ДТП: постраждав неповнолітній
Сьогодні, 11:28
Схожі новини
Росіяни вночі хаотично обстріляли Миколаїв, є поранені Росіяни вночі хаотично обстріляли Миколаїв, є поранені
12 березень, 09:07
З російського полону звільнили парамедика «Тайру» З російського полону звільнили парамедика «Тайру»
17 червень, 22:32
Росіяни нанесли авіаудар по Миколаєву: є загиблий Росіяни нанесли авіаудар по Миколаєву: є загиблий
17 червень, 09:05
Зеленський заявив про готовність до зустрічі з Путіним Зеленський заявив про готовність до зустрічі з Путіним
14 червень, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський приїхав у Миколаїв
Сьогодні, 14:22
 0
ЗСУ ліквідували льотчика та підполковника армії РФ Сергія Гундорова
Сьогодні, 13:25
 0
У Польщі заявили, що можуть закрити небо над заходом України
Сьогодні, 12:57
 0
Арнольду Шварценеггеру подарували вишиванку від луцького бренду
Сьогодні, 12:32
 0
На Волині – ДТП: постраждав неповнолітній
Сьогодні, 11:28
 0
Медіа
відео
1/8