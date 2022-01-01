У Польщі заявили, що можуть закрити небо над заходом України





Про це сказав екскерівник Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козєй,



Він заявив, що Росія вже програла війну на політичному та стратегічному рівні, але сценарій нападу все ще можливий як для України, так і для країн Балтії, Польщі та всього Заходу.





"Ми маємо аргументи для того, щоб забезпечити превентивне страхування і повідомити про це Росії. Якщо вона не перестане атакувати наш кордон ракетами великої дальності, то найближчими днями ми введемо протиракетний захист над заходом України", - заявив Козєй.



За його словами, "якщо Путін побачить, що його доктрина ескалації ефективна, за кілька років може просунутися далі, наприклад, до Сувальського коридору".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Небо над заходом України може закрити Варшава, якщо Росія продовжить атакувати ракетами великої дальності прикордонні райони Польщі з нашою державою.Про це сказав екскерівник Бюро національної безпеки Польщі пише ТСН із посиланням на польське видання Onet Він заявив, що Росія вже програла війну на політичному та стратегічному рівні, але сценарій нападу все ще можливий як для України, так і для країн Балтії, Польщі та всього Заходу."Ми маємо аргументи для того, щоб забезпечити превентивне страхування і повідомити про це Росії. Якщо вона не перестане атакувати наш кордон ракетами великої дальності, то найближчими днями ми введемо протиракетний захист над заходом України", - заявив Козєй.За його словами, "якщо Путін побачить, що його доктрина ескалації ефективна, за кілька років може просунутися далі, наприклад, до Сувальського коридору".

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