У Польщі заявили, що можуть закрити небо над заходом України

У Польщі заявили, що можуть закрити небо над заходом України
Небо над заходом України може закрити Варшава, якщо Росія продовжить атакувати ракетами великої дальності прикордонні райони Польщі з нашою державою.

Про це сказав екскерівник Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козєй, пише ТСН із посиланням на польське видання Onet.

Він заявив, що Росія вже програла війну на політичному та стратегічному рівні, але сценарій нападу все ще можливий як для України, так і для країн Балтії, Польщі та всього Заходу.


"Ми маємо аргументи для того, щоб забезпечити превентивне страхування і повідомити про це Росії. Якщо вона не перестане атакувати наш кордон ракетами великої дальності, то найближчими днями ми введемо протиракетний захист над заходом України", - заявив Козєй.

За його словами, "якщо Путін побачить, що його доктрина ескалації ефективна, за кілька років може просунутися далі, наприклад, до Сувальського коридору".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Польща, війна, захід України, Станіслав Козєй, протиракетний захист
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ ліквідували льотчика та підполковника армії РФ Сергія Гундорова
Сьогодні, 13:25
У Польщі заявили, що можуть закрити небо над заходом України
Сьогодні, 12:57
Арнольду Шварценеггеру подарували вишиванку від луцького бренду
Сьогодні, 12:32
На Волині – ДТП: постраждав неповнолітній
Сьогодні, 11:28
У Волинській ОВА – новий очільник управління у справах молоді та спорту
Сьогодні, 11:13
Схожі новини
Лукашенко припускає, що Білорусь може воювати за захід України Лукашенко припускає, що Білорусь може воювати за захід України
11 червень, 00:47
Поляки передали на Волинь понад тонну корму для собак-переселенців. ФОТО Поляки передали на Волинь понад тонну корму для собак-переселенців. ФОТО
27 травень, 08:35
Фольклорний гурт з Волині виступив у Польщі на підтримку України Фольклорний гурт з Волині виступив у Польщі на підтримку України
03 травень, 02:17
Яку фінансову допомогу можуть отримати українські біженці в Європі Яку фінансову допомогу можуть отримати українські біженці в Європі
12 квітень, 20:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ ліквідували льотчика та підполковника армії РФ Сергія Гундорова
Сьогодні, 13:25
 0
У Польщі заявили, що можуть закрити небо над заходом України
Сьогодні, 12:57
 0
Арнольду Шварценеггеру подарували вишиванку від луцького бренду
Сьогодні, 12:32
 0
На Волині – ДТП: постраждав неповнолітній
Сьогодні, 11:28
 0
У Волинській ОВА – новий очільник управління у справах молоді та спорту
Сьогодні, 11:13
 0
Медіа
відео
1/8