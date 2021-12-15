На Волині – ДТП: постраждав неповнолітній

На Волині – ДТП: постраждав неповнолітній
Учора, 17 червня, ввечері у Нововолинську на перехресті вулиць Тихої та Морозовичівської зіткнулися автомобіль ««OPEL» та мотоциклу «LONCIN».

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Відомо, що внаслідок ДТП постраждав 16-річний водій мотоцикла. Його із травмами госпіталізували до лікарні.

За попередньою інформацією, водій автомобіля, під час здійснення маневру повороту ліворуч з головної дороги на другорядну, не надав переваги в русі мотоциклу, який рухався у зустрічному напрямку.

Транспортні засоби вилучили та помістили на майданчик тимчасового затримання.

Зауважують, що нині вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. З'ясовують також обставини автопригоди.

На Волині – ДТП: постраждав неповнолітній



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Волинь, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині – ДТП: постраждав неповнолітній
Сьогодні, 11:28
У Волинській ОВА – новий очільник управління у справах молоді та спорту
Сьогодні, 11:13
Російська армія втратила ще 200 солдатів: оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 10:10
Російські окупанти вже вбили 323 дитини в Україні
Сьогодні, 09:40
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках на ранок 18 червня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
У місті на Волині зіткнулися легковик та вантажівка: травмувалися двоє людей У місті на Волині зіткнулися легковик та вантажівка: травмувалися двоє людей
27 травень, 11:32
На Волині – ДТП: зіткнулися два автомобілі. ФОТО На Волині – ДТП: зіткнулися два автомобілі. ФОТО
22 лютий, 17:35
На Волині через слизьку дорогу автомобіль зніс електроопору. ФОТО На Волині через слизьку дорогу автомобіль зніс електроопору. ФОТО
15 грудень, 2021, 11:10
На Волині - аварія: автомобіль злетів з дороги. ФОТО На Волині - аварія: автомобіль злетів з дороги. ФОТО
11 грудень, 2021, 10:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині – ДТП: постраждав неповнолітній
Сьогодні, 11:28
 0
У Волинській ОВА – новий очільник управління у справах молоді та спорту
Сьогодні, 11:13
 0
Російська армія втратила ще 200 солдатів: оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 10:10
 0
Російські окупанти вже вбили 323 дитини в Україні
Сьогодні, 09:40
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках на ранок 18 червня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8