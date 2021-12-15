На Волині – ДТП: постраждав неповнолітній

Учора, 17 червня, ввечері у Нововолинську на перехресті вулиць Тихої та Морозовичівської зіткнулися автомобіль ««OPEL» та мотоциклу «LONCIN».Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Відомо, що внаслідок ДТП постраждав 16-річний водій мотоцикла. Його із травмами госпіталізували до лікарні.За попередньою інформацією, водій автомобіля, під час здійснення маневру повороту ліворуч з головної дороги на другорядну, не надав переваги в русі мотоциклу, який рухався у зустрічному напрямку.Транспортні засоби вилучили та помістили на майданчик тимчасового затримання.Зауважують, що нині вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. З'ясовують також обставини автопригоди.