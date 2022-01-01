У Волинській ОВА – новий очільник управління у справах молоді та спорту
Сьогодні, 11:13
У Волинській обласній військовій адміністрації представили нового начальника управління у справах молоді та спорту Олександра Хвіщука.
Про це інформують на сторінці управління у фейсбуці.
Відрекомендувати новопризначеного очільника завітав заступник голови Волинської ОВА Юрій Гупало.
"Вітаємо нового керівника та бажаємо йому успіхів, вірних рішень та плідної роботи у галузі молоді та спорту", – йдеться у дописі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Волинській ОДА шукають начальника для одного з управлінь. На цю посаду претендував ексрегіонал, а нині депутат Волинської обласної ради від Аграрної партії Андрій Мельник.
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Про це інформують на сторінці управління у фейсбуці.
Відрекомендувати новопризначеного очільника завітав заступник голови Волинської ОВА Юрій Гупало.
"Вітаємо нового керівника та бажаємо йому успіхів, вірних рішень та плідної роботи у галузі молоді та спорту", – йдеться у дописі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Волинській ОДА шукають начальника для одного з управлінь. На цю посаду претендував ексрегіонал, а нині депутат Волинської обласної ради від Аграрної партії Андрій Мельник.
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Коментарі 1
Ура!!! Знущання над галуззю продовжується! Це ж треба!!! Звільнили через дурість окремих чиновничків ( за якими сьогодні тюрма плаче) нормального начальника управління, а призначили філолога! О дають ребята!
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