У Волинській ОВА – новий очільник управління у справах молоді та спорту

У Волинській ОВА – новий очільник управління у справах молоді та спорту
У Волинській обласній військовій адміністрації представили нового начальника управління у справах молоді та спорту Олександра Хвіщука.

Про це інформують на сторінці управління у фейсбуці.

Відрекомендувати новопризначеного очільника завітав заступник голови Волинської ОВА Юрій Гупало.

"Вітаємо нового керівника та бажаємо йому успіхів, вірних рішень та плідної роботи у галузі молоді та спорту", – йдеться у дописі.

У Волинській ОВА – новий очільник управління у справах молоді та спорту


Нагадаємо, раніше ми писали, що у Волинській ОДА шукають начальника для одного з управлінь. На цю посаду претендував ексрегіонал, а нині депутат Волинської обласної ради від Аграрної партії Андрій Мельник.




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Теги: Юрій Гупало, Олександр Хвіщук
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Коментарі 1
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Ура!!! Знущання над галуззю продовжується! Це ж треба!!! Звільнили через дурість окремих чиновничків ( за якими сьогодні тюрма плаче) нормального начальника управління, а призначили філолога! О дають ребята!
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