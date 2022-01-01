У Волинській ОВА – новий очільник управління у справах молоді та спорту

Олександра Хвіщука.



Про це інформують на сторінці управління у фейсбуці.



Відрекомендувати новопризначеного очільника завітав заступник голови Волинської ОВА Юрій Гупало.



"Вітаємо нового керівника та бажаємо йому успіхів, вірних рішень та плідної роботи у галузі молоді та спорту", – йдеться у дописі.







Нагадаємо, раніше ми писали, що у Волинській ОДА шукають начальника для одного з управлінь. На цю посаду претендував ексрегіонал, а нині депутат Волинської обласної ради від Аграрної партії Андрій Мельник.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській обласній військовій адміністрації представили нового начальника управління у справах молоді та спортуПро це інформують на сторінці управління у фейсбуці.Відрекомендувати новопризначеного очільника завітав заступник голови Волинської ОВА"Вітаємо нового керівника та бажаємо йому успіхів, вірних рішень та плідної роботи у галузі молоді та спорту", – йдеться у дописі.Нагадаємо, раніше ми писали, щоНа цю посаду претендував

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