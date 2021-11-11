Арнольду Шварценеггеру подарували вишиванку від луцького бренду

Арнольду Шварценеггеру подарував українець Влад Кабанець, який працює у Торонто на зйомках серіалу разом із зіркою.



Про це він розповів



Чоловік каже, що вирішив це зробити спонтанно в знак подяки за підтримку України. Влад Кабанець переїхав із Бучі до Канади 2013-го, там працює актором в Торонто.



З його слів, хоча й українців в Торонто багато й всі вони мають вишиванки та одягають їх, проте купити сорочку не так й легко.



Вишиванку волинського виробника він знайшов випадково в одному з великих магазинів. "Вона мені зайшла та й все. Я не дивився ні на бренд, ні на що", — говорить Влад Кабанець.



Хлопець розповідає, що з Арнольдом Шварценеггером були знайомі, але актор не знав, що Влад з України.



"А тут я підійшов до нього і сказав: привіт, я з України, я б хотів від імені всіх українців, подякувати тобі за підтримку і подарувати маленький презент та дістав цю вишиванку. Він на неї подивився і сказав, що вона дуже схожа на його національну австрійську сорочку. А я пожартував, кажу: напевно, ви здерли її у нас, хлопці", — розповідає Влад Кабанець.



Чоловік каже, що Арнольд Шварценеггер багато знає про Україну та підтримує українців під час війни.



Після того, як Арнольд отримав українську вишиванку це черговий раз підняло інтерес міжнародного суспільства до України, – говорить Влад Кабанець.



"По-друге, я так само розумію, що хлопці, які на передовій, які нас захищають вони так само виросли на "Термінаторі", гралися в термінаторів, як були малими. Я думаю, що для них підтримка Арнольда – вона, хоч трошечки, але, як мінімум, підійме настрій", — каже українець.



З його слів, в Канаді з першого дня повномасштабного вторгнення вважають українських військових справжніми героями та підтримують Україну на всіх рівнях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вишиванку луцького бренду акторуподарував українець, який працює у Торонто на зйомках серіалу разом із зіркою.Про це він розповів Суспільному під час розмови у Viber.Чоловік каже, що вирішив це зробити спонтанно в знак подяки за підтримку України. Влад Кабанець переїхав із Бучі до Канади 2013-го, там працює актором в Торонто.З його слів, хоча й українців в Торонто багато й всі вони мають вишиванки та одягають їх, проте купити сорочку не так й легко.Вишиванку волинського виробника він знайшов випадково в одному з великих магазинів. "Вона мені зайшла та й все. Я не дивився ні на бренд, ні на що", — говорить Влад Кабанець.Хлопець розповідає, що з Арнольдом Шварценеггером були знайомі, але актор не знав, що Влад з України."А тут я підійшов до нього і сказав: привіт, я з України, я б хотів від імені всіх українців, подякувати тобі за підтримку і подарувати маленький презент та дістав цю вишиванку. Він на неї подивився і сказав, що вона дуже схожа на його національну австрійську сорочку. А я пожартував, кажу: напевно, ви здерли її у нас, хлопці", — розповідає Влад Кабанець.Чоловік каже, що Арнольд Шварценеггер багато знає про Україну та підтримує українців під час війни.Після того, як Арнольд отримав українську вишиванку це черговий раз підняло інтерес міжнародного суспільства до України, – говорить Влад Кабанець."По-друге, я так само розумію, що хлопці, які на передовій, які нас захищають вони так само виросли на "Термінаторі", гралися в термінаторів, як були малими. Я думаю, що для них підтримка Арнольда – вона, хоч трошечки, але, як мінімум, підійме настрій", — каже українець.З його слів, в Канаді з першого дня повномасштабного вторгнення вважають українських військових справжніми героями та підтримують Україну на всіх рівнях.

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