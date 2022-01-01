Російська армія втратила ще 200 солдатів: оприлюднили бойові втрати ворога

Російська армія втратила ще 200 солдатів: оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати у кровопролитній війні в Україні – за 115 днів протистояння захисники знищили 33 350 окупантів, 1 465 російських танків, 14 кораблів, 216 літаків та 739 артилерійських систем.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 33 350 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 465 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 573 (+10) од,
артилерійських систем – 739 (+5) од,
РСЗВ – 233 (+0) од,
засобів ППО – 98 (+1) од,
літаків – 216 (+1) од,
гелікоптерів – 180 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 594 (+1) од,
крилатих ракет – 129 (+0) од,
кораблів/катерів – 14 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 513 (+17) од,
спеціальної техніки – 55 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямках.

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Теги: Втрати ворога, війна, окупанти
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