У РНБО спростували інформацію про велику кількість загиблих українських воїнів

У РНБО спростували інформацію про велику кількість загиблих українських воїнів
Секретар РНБО Олексій Данілов спростував повідомлення про начебто великі втрати української армії. Адже ті, хто заявив про цифри, не мали можливості отримати таку інформацію.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Ліга.net".

Данілов каже, що даними про втрати нашої армії гратися не слід. Не треба їх вигадувати.

"Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щоденно 200, 300 і більше людей на фронті гинуть. Дехто взагалі про 1000 заявив… У них немає можливості отримати таку інформацію", – заявив Данілов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російська армія втратила ще 200 солдатів: оприлюднили бойові втрати ворога

Секретар РНБО наголошує, що кожен має відповідати за свої слова. Коли мова йде про загиблих, то називати певні неточні цифри в жодному разі не можна.

"Цим не можна жонглювати. Це не кеглі й не цирк. Це життя людей", – зазначив Данілов.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: РНБО, Олексій Данілов, війна, втрати ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Тоді яку місію виконують такі жонглери при владі ???
Відповісти
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У РНБО спростували інформацію про велику кількість загиблих українських воїнів
Сьогодні, 16:00
На Донеччині ексдепутатка здала свого сина-військового ЗСУ у полон росіянам
Сьогодні, 15:23
Зеленський приїхав у Миколаїв
Сьогодні, 14:22
ЗСУ ліквідували льотчика та підполковника армії РФ Сергія Гундорова
Сьогодні, 13:25
У Польщі заявили, що можуть закрити небо над заходом України
Сьогодні, 12:57
Схожі новини
РНБО призупиняє діяльність проросійських партій в Україні. СПИСОК РНБО призупиняє діяльність проросійських партій в Україні. СПИСОК
20 березень, 04:41
Закордонні розвідки прогнозують перемогу України у війні з Росією, – Данілов Закордонні розвідки прогнозують перемогу України у війні з Росією, – Данілов
09 березень, 20:32
У Луцьку зберуться міністри та голови ОДА на засіданні РНБО. ОФІЦІЙНО У Луцьку зберуться міністри та голови ОДА на засіданні РНБО. ОФІЦІЙНО
12 листопад, 2021, 17:14
ЗСУ ліквідували льотчика та підполковника армії РФ Сергія Гундорова ЗСУ ліквідували льотчика та підполковника армії РФ Сергія Гундорова
Сьогодні, 13:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У РНБО спростували інформацію про велику кількість загиблих українських воїнів
Сьогодні, 16:00
 0
На Донеччині ексдепутатка здала свого сина-військового ЗСУ у полон росіянам
Сьогодні, 15:23
 0
Зеленський приїхав у Миколаїв
Сьогодні, 14:22
 0
ЗСУ ліквідували льотчика та підполковника армії РФ Сергія Гундорова
Сьогодні, 13:25
 0
У Польщі заявили, що можуть закрити небо над заходом України
Сьогодні, 12:57
 0
Медіа
відео
1/8