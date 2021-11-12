У РНБО спростували інформацію про велику кількість загиблих українських воїнів
Сьогодні, 16:00
Секретар РНБО Олексій Данілов спростував повідомлення про начебто великі втрати української армії. Адже ті, хто заявив про цифри, не мали можливості отримати таку інформацію.
Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Ліга.net".
Данілов каже, що даними про втрати нашої армії гратися не слід. Не треба їх вигадувати.
"Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щоденно 200, 300 і більше людей на фронті гинуть. Дехто взагалі про 1000 заявив… У них немає можливості отримати таку інформацію", – заявив Данілов.
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Секретар РНБО наголошує, що кожен має відповідати за свої слова. Коли мова йде про загиблих, то називати певні неточні цифри в жодному разі не можна.
"Цим не можна жонглювати. Це не кеглі й не цирк. Це життя людей", – зазначив Данілов.
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Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Ліга.net".
Данілов каже, що даними про втрати нашої армії гратися не слід. Не треба їх вигадувати.
"Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щоденно 200, 300 і більше людей на фронті гинуть. Дехто взагалі про 1000 заявив… У них немає можливості отримати таку інформацію", – заявив Данілов.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російська армія втратила ще 200 солдатів: оприлюднили бойові втрати ворога
Секретар РНБО наголошує, що кожен має відповідати за свої слова. Коли мова йде про загиблих, то називати певні неточні цифри в жодному разі не можна.
"Цим не можна жонглювати. Це не кеглі й не цирк. Це життя людей", – зазначив Данілов.
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Коментарі 1
Тоді яку місію виконують такі жонглери при владі ???
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