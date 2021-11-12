У РНБО спростували інформацію про велику кількість загиблих українських воїнів

Олексій Данілов спростував повідомлення про начебто великі втрати української армії. Адже ті, хто заявив про цифри, не мали можливості отримати таку інформацію.



Про це він повідомив в інтерв'ю виданню



Данілов каже, що даними про втрати нашої армії гратися не слід. Не треба їх вигадувати.



"Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щоденно 200, 300 і більше людей на фронті гинуть. Дехто взагалі про 1000 заявив… У них немає можливості отримати таку інформацію", – заявив Данілов.



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Секретар РНБО наголошує, що кожен має відповідати за свої слова. Коли мова йде про загиблих, то називати певні неточні цифри в жодному разі не можна.



"Цим не можна жонглювати. Це не кеглі й не цирк. Це життя людей", – зазначив Данілов.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Секретар РНБОспростував повідомлення про начебто великі втрати української армії. Адже ті, хто заявив про цифри, не мали можливості отримати таку інформацію.Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Ліга.net" Данілов каже, що даними про втрати нашої армії гратися не слід. Не треба їх вигадувати."Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щоденно 200, 300 і більше людей на фронті гинуть. Дехто взагалі про 1000 заявив… У них немає можливості отримати таку інформацію", – заявив Данілов.Секретар РНБО наголошує, що кожен має відповідати за свої слова. Коли мова йде про загиблих, то називати певні неточні цифри в жодному разі не можна."Цим не можна жонглювати. Це не кеглі й не цирк. Це життя людей", – зазначив Данілов.

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