На кордоні з Польщею тимчасово не працюватиме один із пунктів пропуску





Про це



У зв'язку з тим, що "Краківець-Корчова" тимчасово не працюватиме людям радять обрати інший маршрут для перетину кордону.



Зокрема, громадяни можуть скористатися такими пунктами пропуску:



"Грушів - Будомєж";

"Шегині - Медика";

"Рава-Руська - Хребенне".



У МВС також зауважили, що порядок пропуску автобусів на в'їзд в Україну залишиться без змін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від завтра, 19 червня, пункт пропуску "Краківець-Корчова" не працюватиме на виїзд з України до Польщі.Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.У зв'язку з тим, що "Краківець-Корчова" тимчасово не працюватиме людям радять обрати інший маршрут для перетину кордону.Зокрема, громадяни можуть скористатися такими пунктами пропуску:"Грушів - Будомєж";"Шегині - Медика";"Рава-Руська - Хребенне".У МВС також зауважили, що порядок пропуску автобусів на в'їзд в Україну залишиться без змін.

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