На кордоні з Польщею тимчасово не працюватиме один із пунктів пропуску
Сьогодні, 16:47
Від завтра, 19 червня, пункт пропуску "Краківець-Корчова" не працюватиме на виїзд з України до Польщі.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.
У зв'язку з тим, що "Краківець-Корчова" тимчасово не працюватиме людям радять обрати інший маршрут для перетину кордону.
Зокрема, громадяни можуть скористатися такими пунктами пропуску:
"Грушів - Будомєж";
"Шегині - Медика";
"Рава-Руська - Хребенне".
У МВС також зауважили, що порядок пропуску автобусів на в'їзд в Україну залишиться без змін.
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Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.
У зв'язку з тим, що "Краківець-Корчова" тимчасово не працюватиме людям радять обрати інший маршрут для перетину кордону.
Зокрема, громадяни можуть скористатися такими пунктами пропуску:
"Грушів - Будомєж";
"Шегині - Медика";
"Рава-Руська - Хребенне".
У МВС також зауважили, що порядок пропуску автобусів на в'їзд в Україну залишиться без змін.
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