Волинський кардіолог розповів, як розпізнати інфаркт та допомогти хворому





Про це у програмі «Телемедицина» на Станіслав Курганович.



«Пацієнти мусять розуміти, що будь-який дискомфорт за грудиною при емоційному, фізичному навантаженні, задуха, раптове падіння тиску, раптовий підйом тиску, потовиділення слід розцінювати як гострий коронарний синдром», – наголосив лікар.



За його словами, у такому випадку треба в першу чергу прийняти 325 мг аспірину і зателефонувати 103. У жодному разі не надіятися, що симптоми самі минуть!



«Передінфарктний стан може тривати і цілий день, але є золотий час – перші дві години, коли зберігається життєдіяльність міокарда. Тобто що більше минає часу від початку больового синдрому, то гірше для пацієнта», – зауважує Станіслав Курганович.



Зараз інфаркт міокарда помолодів, каже лікар, дуже часто трапляються пацієнти віком 25-30 років. На його думку, факторами ризику є цукровий діабет, гіпертонічна хвороба.



«Відбуваються порушення обміну в організмі, радіаційні впливи, психологічне навантаження. Важливу роль відіграє і генетика. Пацієнти, у яких мама, тато, бабуся переносили серцеві болячки, мусять звертати на це увагу», – зауважив гість програми.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Що швидше звернутися про медичну допомогу при передінфарктному стані, то більше шансів урятувати пацієнта. Тому кожному важливо знати, які симптоми повинні насторожувати.Про це у програмі «Телемедицина» на 12 каналі розповів інвазивний кардіолог Волинської обласної лікарні«Пацієнти мусять розуміти, що будь-який дискомфорт за грудиною при емоційному, фізичному навантаженні, задуха, раптове падіння тиску, раптовий підйом тиску, потовиділення слід розцінювати як гострий коронарний синдром», – наголосив лікар.За його словами, у такому випадку треба в першу чергу прийняти 325 мг аспірину і зателефонувати 103. У жодному разі не надіятися, що симптоми самі минуть!«Передінфарктний стан може тривати і цілий день, але є золотий час – перші дві години, коли зберігається життєдіяльність міокарда. Тобто що більше минає часу від початку больового синдрому, то гірше для пацієнта», – зауважує Станіслав Курганович.Зараз інфаркт міокарда помолодів, каже лікар, дуже часто трапляються пацієнти віком 25-30 років. На його думку, факторами ризику є цукровий діабет, гіпертонічна хвороба.«Відбуваються порушення обміну в організмі, радіаційні впливи, психологічне навантаження. Важливу роль відіграє і генетика. Пацієнти, у яких мама, тато, бабуся переносили серцеві болячки, мусять звертати на це увагу», – зауважив гість програми.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію