Волинський кардіолог розповів, як розпізнати інфаркт та допомогти хворому

Волинський кардіолог розповів, як розпізнати інфаркт та допомогти хворому
Що швидше звернутися про медичну допомогу при передінфарктному стані, то більше шансів урятувати пацієнта. Тому кожному важливо знати, які симптоми повинні насторожувати.

Про це у програмі «Телемедицина» на 12 каналі розповів інвазивний кардіолог Волинської обласної лікарні Станіслав Курганович.

«Пацієнти мусять розуміти, що будь-який дискомфорт за грудиною при емоційному, фізичному навантаженні, задуха, раптове падіння тиску, раптовий підйом тиску, потовиділення слід розцінювати як гострий коронарний синдром», – наголосив лікар.

За його словами, у такому випадку треба в першу чергу прийняти 325 мг аспірину і зателефонувати 103. У жодному разі не надіятися, що симптоми самі минуть!

«Передінфарктний стан може тривати і цілий день, але є золотий час – перші дві години, коли зберігається життєдіяльність міокарда. Тобто що більше минає часу від початку больового синдрому, то гірше для пацієнта», – зауважує Станіслав Курганович.

Зараз інфаркт міокарда помолодів, каже лікар, дуже часто трапляються пацієнти віком 25-30 років. На його думку, факторами ризику є цукровий діабет, гіпертонічна хвороба.

«Відбуваються порушення обміну в організмі, радіаційні впливи, психологічне навантаження. Важливу роль відіграє і генетика. Пацієнти, у яких мама, тато, бабуся переносили серцеві болячки, мусять звертати на це увагу», – зауважив гість програми.



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Теги: Інфаркт, кардіолог, Станіслав Курганович
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