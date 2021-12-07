Волинський кардіолог розповів, як розпізнати інфаркт та допомогти хворому
Сьогодні, 17:56
Що швидше звернутися про медичну допомогу при передінфарктному стані, то більше шансів урятувати пацієнта. Тому кожному важливо знати, які симптоми повинні насторожувати.
Про це у програмі «Телемедицина» на 12 каналі розповів інвазивний кардіолог Волинської обласної лікарні Станіслав Курганович.
«Пацієнти мусять розуміти, що будь-який дискомфорт за грудиною при емоційному, фізичному навантаженні, задуха, раптове падіння тиску, раптовий підйом тиску, потовиділення слід розцінювати як гострий коронарний синдром», – наголосив лікар.
За його словами, у такому випадку треба в першу чергу прийняти 325 мг аспірину і зателефонувати 103. У жодному разі не надіятися, що симптоми самі минуть!
«Передінфарктний стан може тривати і цілий день, але є золотий час – перші дві години, коли зберігається життєдіяльність міокарда. Тобто що більше минає часу від початку больового синдрому, то гірше для пацієнта», – зауважує Станіслав Курганович.
Зараз інфаркт міокарда помолодів, каже лікар, дуже часто трапляються пацієнти віком 25-30 років. На його думку, факторами ризику є цукровий діабет, гіпертонічна хвороба.
«Відбуваються порушення обміну в організмі, радіаційні впливи, психологічне навантаження. Важливу роль відіграє і генетика. Пацієнти, у яких мама, тато, бабуся переносили серцеві болячки, мусять звертати на це увагу», – зауважив гість програми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у програмі «Телемедицина» на 12 каналі розповів інвазивний кардіолог Волинської обласної лікарні Станіслав Курганович.
«Пацієнти мусять розуміти, що будь-який дискомфорт за грудиною при емоційному, фізичному навантаженні, задуха, раптове падіння тиску, раптовий підйом тиску, потовиділення слід розцінювати як гострий коронарний синдром», – наголосив лікар.
За його словами, у такому випадку треба в першу чергу прийняти 325 мг аспірину і зателефонувати 103. У жодному разі не надіятися, що симптоми самі минуть!
«Передінфарктний стан може тривати і цілий день, але є золотий час – перші дві години, коли зберігається життєдіяльність міокарда. Тобто що більше минає часу від початку больового синдрому, то гірше для пацієнта», – зауважує Станіслав Курганович.
Зараз інфаркт міокарда помолодів, каже лікар, дуже часто трапляються пацієнти віком 25-30 років. На його думку, факторами ризику є цукровий діабет, гіпертонічна хвороба.
«Відбуваються порушення обміну в організмі, радіаційні впливи, психологічне навантаження. Важливу роль відіграє і генетика. Пацієнти, у яких мама, тато, бабуся переносили серцеві болячки, мусять звертати на це увагу», – зауважив гість програми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинський кардіолог розповів, як розпізнати інфаркт та допомогти хворому
Сьогодні, 17:56
Волинських медиків відзначив «Орден Святого Пантелеймона»
Сьогодні, 17:17
Медіа