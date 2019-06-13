Скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Сьогодні, 19:19
Літо у розпалі, а отже – саме сезон свіжих овочів, фруктів та ягід. На ринках – повно черешні, полуниці, редиски, буряка, моркви, картоплі й зелені.
Журналісти 12 каналу дізнавалися, що і за скільки віддають.
Наприклад, за кіло кукурудзи (не домашньої) просять 150 грн. Рання вишня – по 50.
Серед новенького, що з’явилося на ринку, – лісова суниця. Кажуть, збирати ягоду непросто, тож і ціна – відповідна – 200 грн за літр. Польові суниці – у таку саму ціну.
Лущений горох – по 30 грн за невеличкий стаканчик. Малина – 60 грн.
Помалу почали з’являтися на ринку і чорниці. Просять по 25-40 грн за стаканчик ягід.
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Журналісти 12 каналу дізнавалися, що і за скільки віддають.
Наприклад, за кіло кукурудзи (не домашньої) просять 150 грн. Рання вишня – по 50.
Серед новенького, що з’явилося на ринку, – лісова суниця. Кажуть, збирати ягоду непросто, тож і ціна – відповідна – 200 грн за літр. Польові суниці – у таку саму ціну.
Лущений горох – по 30 грн за невеличкий стаканчик. Малина – 60 грн.
Помалу почали з’являтися на ринку і чорниці. Просять по 25-40 грн за стаканчик ягід.
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Коментарі 1
Алло, гараж! Це у вас в кацапії стаканчики, а в Україні склянки!!!
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