На Волині потонув чоловік

На Волині потонув чоловік
18 червня на пункт зв’язку 5 Державна пожежно-рятувальна частина м.Нововолинськ надійшло повідомлення про те, що у селі Литовеж на ставку Бездонка під час купання потонула людина.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

По прибутті на місце події тіло людини уже підняли на поверхню відпочивальники.

Рятувальники намагались надати допомогу потерпілому: виконували непрямий масаж серця і штучне дихання до приїзду бригади швидкої медичної допомоги.

На жаль, врятувати життя людині було вже неможливо. Загиблий 1978 р.н., обставини трагедії з'ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: потопельник, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині потонув чоловік
Сьогодні, 21:50
Погода у Луцьку на завтра, 19 червня
Сьогодні, 20:00
Скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Сьогодні, 19:19
Сім'ї загиблого прикордонника з Волині вручили його нагороду
Сьогодні, 18:22
Волинський кардіолог розповів, як розпізнати інфаркт та допомогти хворому
Сьогодні, 17:56
Схожі новини
Встановили особу чоловіка, який потонув в машині на Волині Встановили особу чоловіка, який потонув в машині на Волині
23 лютий, 21:21
На Волині 9-річна дитина втопилася в ставку На Волині 9-річна дитина втопилася в ставку
20 серпень, 2018, 11:54
На Волині, рятуючи школярку, втопилася 16-річна дівчина На Волині, рятуючи школярку, втопилася 16-річна дівчина
17 серпень, 2018, 13:08
На Волині втопилася 8-річна дитина: подробиці трагедії На Волині втопилася 8-річна дитина: подробиці трагедії
08 серпень, 2018, 10:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині потонув чоловік
Сьогодні, 21:50
 0
Погода у Луцьку на завтра, 19 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Сьогодні, 19:19
 0
Сім'ї загиблого прикордонника з Волині вручили його нагороду
Сьогодні, 18:22
 0
Волинський кардіолог розповів, як розпізнати інфаркт та допомогти хворому
Сьогодні, 17:56
 0
Медіа
відео
1/8