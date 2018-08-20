На Волині потонув чоловік
Сьогодні, 21:50
18 червня на пункт зв’язку 5 Державна пожежно-рятувальна частина м.Нововолинськ надійшло повідомлення про те, що у селі Литовеж на ставку Бездонка під час купання потонула людина.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
По прибутті на місце події тіло людини уже підняли на поверхню відпочивальники.
Рятувальники намагались надати допомогу потерпілому: виконували непрямий масаж серця і штучне дихання до приїзду бригади швидкої медичної допомоги.
На жаль, врятувати життя людині було вже неможливо. Загиблий 1978 р.н., обставини трагедії з'ясовуються.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
По прибутті на місце події тіло людини уже підняли на поверхню відпочивальники.
Рятувальники намагались надати допомогу потерпілому: виконували непрямий масаж серця і штучне дихання до приїзду бригади швидкої медичної допомоги.
На жаль, врятувати життя людині було вже неможливо. Загиблий 1978 р.н., обставини трагедії з'ясовуються.
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