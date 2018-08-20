На Волині потонув чоловік





Про це повідомили у ДСНС Волині.



По прибутті на місце події тіло людини уже підняли на поверхню відпочивальники.



Рятувальники намагались надати допомогу потерпілому: виконували непрямий масаж серця і штучне дихання до приїзду бригади швидкої медичної допомоги.



На жаль, врятувати життя людині було вже неможливо. Загиблий 1978 р.н., обставини трагедії з'ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 червня на пункт зв’язку 5 Державна пожежно-рятувальна частина м.Нововолинськ надійшло повідомлення про те, що у селі Литовеж на ставку Бездонка під час купання потонула людина.Про це повідомили у ДСНС Волині.По прибутті на місце події тіло людини уже підняли на поверхню відпочивальники.Рятувальники намагались надати допомогу потерпілому: виконували непрямий масаж серця і штучне дихання до приїзду бригади швидкої медичної допомоги.На жаль, врятувати життя людині було вже неможливо. Загиблий 1978 р.н., обставини трагедії з'ясовуються.

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