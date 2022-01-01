Росія обстріляла Дніпропетровщину: постраждали 11 людей





Про це керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив у



"Попередньо, постраждали 11 людей. Один з постраждалих - у важкому стані. Рятувальники продовжують приборкувати пожежу, яку спричинили ракетні удари", - йдеться у повідомленні посадовця.



Ввечері у суботу, 18 червня, російські війська завдали ударів по Новомосковському району, що на Дніпропетровщині. Три ракети зруйнували нафтобазу, після чого виникла масштабна пожежа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок ракетних ударів РФ по Новомосковському району Дніпропетровської області кількість постраждалих зросла до 11 осіб.Про це керівник Дніпропетровської ОВАповідомив у Telegram "Попередньо, постраждали 11 людей. Один з постраждалих - у важкому стані. Рятувальники продовжують приборкувати пожежу, яку спричинили ракетні удари", - йдеться у повідомленні посадовця.Ввечері у суботу, 18 червня, російські війська завдали ударів по Новомосковському району, що на Дніпропетровщині. Три ракети зруйнували нафтобазу, після чого виникла масштабна пожежа.

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