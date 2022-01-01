Росія обстріляла Дніпропетровщину: постраждали 11 людей

Росія обстріляла Дніпропетровщину: постраждали 11 людей
Внаслідок ракетних ударів РФ по Новомосковському району Дніпропетровської області кількість постраждалих зросла до 11 осіб.

Про це керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив у Telegram.

"Попередньо, постраждали 11 людей. Один з постраждалих - у важкому стані. Рятувальники продовжують приборкувати пожежу, яку спричинили ракетні удари", - йдеться у повідомленні посадовця.

Ввечері у суботу, 18 червня, російські війська завдали ударів по Новомосковському району, що на Дніпропетровщині. Три ракети зруйнували нафтобазу, після чого виникла масштабна пожежа.

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Теги: Дніпропетровщина, обстріли, Росія
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