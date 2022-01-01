Погода у Луцьку на завтра, 19 червня

Погода у Луцьку на завтра, 19 червня
У неділю, 19 червня, у Луцьку буде сонячно. Впродовж дня опадів не передбачають.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря підніметься від 14°С до 29°С.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять преподобного Іларіона Нового. У сільських мешканців розпочинається розпал прополки. З цього приводу є приказка: "Прийшов Іларіон - дурну траву із поля вон". Наші пращури в цей день спостерігали за комахами: якщо жуки літають вечором, можна розраховувати на хорошу погоду.


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Теги: Погода в Луцьку
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