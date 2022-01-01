Погода у Луцьку на завтра, 19 червня

У неділю, 19 червня, у Луцьку буде сонячно. Впродовж дня опадів не передбачають.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря підніметься від 14°С до 29°С.У цей день вшановується пам'ять преподобного Іларіона Нового. У сільських мешканців розпочинається розпал прополки. З цього приводу є приказка: "Прийшов Іларіон - дурну траву із поля вон". Наші пращури в цей день спостерігали за комахами: якщо жуки літають вечором, можна розраховувати на хорошу погоду.