Погода у Луцьку на завтра, 19 червня
Сьогодні, 20:00
У неділю, 19 червня, у Луцьку буде сонячно. Впродовж дня опадів не передбачають.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 14°С до 29°С.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять преподобного Іларіона Нового. У сільських мешканців розпочинається розпал прополки. З цього приводу є приказка: "Прийшов Іларіон - дурну траву із поля вон". Наші пращури в цей день спостерігали за комахами: якщо жуки літають вечором, можна розраховувати на хорошу погоду.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 14°С до 29°С.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять преподобного Іларіона Нового. У сільських мешканців розпочинається розпал прополки. З цього приводу є приказка: "Прийшов Іларіон - дурну траву із поля вон". Наші пращури в цей день спостерігали за комахами: якщо жуки літають вечором, можна розраховувати на хорошу погоду.
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