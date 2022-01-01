Сім'ї загиблого прикордонника з Волині вручили його нагороду
Сьогодні, 18:22
Посмертну нагороду – орден «За мужність» ІІІ ступеня – вручили дружині та синам героя-прикордонника з Волині Віталія Власенка.
Про це повідомляє МВС України у фейсбуці.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, офіцера Державної прикордонної служби України відповідно до Указу Президента України від 17 березня 2022 його нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня, посмертно.
Нагороду дружині загиблого Героя вручив перший заступник начальника Західного регіонального управління – начальник штабу полковник Олексій Гавель. Зазначимо, що обидва сини воїна-прикордонника продовжують справу свого батька і є військовослужбовцями Держприкордонслужби.
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Про це повідомляє МВС України у фейсбуці.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, офіцера Державної прикордонної служби України відповідно до Указу Президента України від 17 березня 2022 його нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня, посмертно.
Нагороду дружині загиблого Героя вручив перший заступник начальника Західного регіонального управління – начальник штабу полковник Олексій Гавель. Зазначимо, що обидва сини воїна-прикордонника продовжують справу свого батька і є військовослужбовцями Держприкордонслужби.
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