Волинських медиків відзначив «Орден Святого Пантелеймона»





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Цьогоріч, згідно з рішенням Поважної Ради відзнаки, їх усіх нагородили грамотами «За самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за свободу й незалежність України у війні з російським агресором».



Серед нагороджених – і медики, які зараз у лавах Збройних Сил України, і меценати, які допомагають тримати медичний «фронт», і колектив, персонал якого як надає медичну допомогу та реабілітацію учасникам бойових дій з перших днів війни, так і активно залучається до надання медичної допомоги безпосередньо на лінії фронту.



Грамоти від Поважної ради Відзнаки отримали:



– Олег Жук (46 років), лiкар-невропатолог профпатологiчної медико-соцiальної експертної комісії, який добровольцем пішов до лав ЗСУ;



– Андрій Журба (29 років), лікар-хірург Камінь-Каширської центральної районної лікарні, призваний на військову службу в ЗСУ;



– Юрій Котельчук (53 роки), лікар-патологоанатом Волинського обласного патологоанатомічного бюро, який, маючи досвід участі у бойових діях на Кавказі, пішов у ЗСУ добровольцем і нині воює на передовій (він, до слова, батько чотирьох дітей, троє з яких – шкільного віку);



– Ріта Лімрот (70 років), голова німецького благодійного фонду «Чорнобильська допомога», яка з початку війни організувала доставку десятків тон допомоги як військовим, так і цивільним лікарням по всій Україні, а Волинськe обласнe дитячe територіальнe медичнe об’єднання завядки їй отримало сучасне медичне обладнання, що значно збільшило шанси дітей на одужання;



– ﻿Роберт Бартек (46 років), засновник PPH (Pro Partners Holding), який організував закупівлю та доставку в Україну допомоги на суму більш ніж 500 тисяч євро (в основному медикаменти, вироби медичного призначення та медичне обладнання);



– Олександр Солобчук (35 років), лікар фізичної та реабілітаційної медицини відділення реабілітації КЗ «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади», який зараз несе службу в прикордонній комендатурі швидкого реагування Сьомого прикордонного Карпатського загону як лікар медичного пункту;



– Вадим Дударчук (29 років), асистент фізичного терапевта відділення реабілітації КЗ «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади», який зараз несе службу в батальйоні 104-ї ОбоТрО Збройних Сил України як старший солдат;



– Іван Нискогуз (50 років), генеральний директор Волинського обласного фтизіопульмонологічного центру, який пішов як доброволець і несе службу в теробороні ЗСУ;



– колектив військового госпіталю на 100 ліжок (військова частина А4554) міста Луцька.







Ці громоти обов’язково передадуть усім нагородженим. Адже голові Регіональної ради Відзнаки Ігорю Ващенюку особисто вручити відзнаку вдалося лише представниці колективу госпіталю під час невеличких урочистостей, що відбулися напередодні Дня медика, який Україна відзначає 19 червня. Адже 17 червня з вітальними словами та відзнаками до медиків прийшли і начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко, і голова обласної ради Григорій Недопад, і начальник управління охорони здоров’я ОДА Юрій Легкодух.



Як зазначив Легкодух, у системі охорони здоров’я краю – понад 18 тисяч медичних працівників. Також у медичну спільноту прийняли понад сотню внутрішньо переміщених працівників галузі.



«У жодного із керівників лікарень немає панічних настроїв, а є лише злагоджена та командна робота», – зазначив Юрій Легкодух.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» отримали вісім волинських медиків та один колектив.Про це пише "Перший".Цьогоріч, згідно з рішенням Поважної Ради відзнаки, їх усіх нагородили грамотами «За самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за свободу й незалежність України у війні з російським агресором».Серед нагороджених – і медики, які зараз у лавах Збройних Сил України, і меценати, які допомагають тримати медичний «фронт», і колектив, персонал якого як надає медичну допомогу та реабілітацію учасникам бойових дій з перших днів війни, так і активно залучається до надання медичної допомоги безпосередньо на лінії фронту.Грамоти від Поважної ради Відзнаки отримали:(46 років), лiкар-невропатолог профпатологiчної медико-соцiальної експертної комісії, який добровольцем пішов до лав ЗСУ;(29 років), лікар-хірург Камінь-Каширської центральної районної лікарні, призваний на військову службу в ЗСУ;(53 роки), лікар-патологоанатом Волинського обласного патологоанатомічного бюро, який, маючи досвід участі у бойових діях на Кавказі, пішов у ЗСУ добровольцем і нині воює на передовій (він, до слова, батько чотирьох дітей, троє з яких – шкільного віку);(70 років), голова німецького благодійного фонду «Чорнобильська допомога», яка з початку війни організувала доставку десятків тон допомоги як військовим, так і цивільним лікарням по всій Україні, а Волинськe обласнe дитячe територіальнe медичнe об’єднання завядки їй отримало сучасне медичне обладнання, що значно збільшило шанси дітей на одужання;(46 років), засновник PPH (Pro Partners Holding), який організував закупівлю та доставку в Україну допомоги на суму більш ніж 500 тисяч євро (в основному медикаменти, вироби медичного призначення та медичне обладнання);(35 років), лікар фізичної та реабілітаційної медицини відділення реабілітації КЗ «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади», який зараз несе службу в прикордонній комендатурі швидкого реагування Сьомого прикордонного Карпатського загону як лікар медичного пункту;(29 років), асистент фізичного терапевта відділення реабілітації КЗ «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади», який зараз несе службу в батальйоні 104-ї ОбоТрО Збройних Сил України як старший солдат;(50 років), генеральний директор Волинського обласного фтизіопульмонологічного центру, який пішов як доброволець і несе службу в теробороні ЗСУ;– колектив військового госпіталю на 100 ліжок (військова частина А4554) міста Луцька.Ці громоти обов’язково передадуть усім нагородженим. Адже голові Регіональної ради Відзнакиособисто вручити відзнаку вдалося лише представниці колективу госпіталю під час невеличких урочистостей, що відбулися напередодні Дня медика, який Україна відзначає 19 червня. Адже 17 червня з вітальними словами та відзнаками до медиків прийшли і начальник Волинської ОВА, і голова обласної ради, і начальник управління охорони здоров’я ОДАЯк зазначив Легкодух, у системі охорони здоров’я краю – понад 18 тисяч медичних працівників. Також у медичну спільноту прийняли понад сотню внутрішньо переміщених працівників галузі.«У жодного із керівників лікарень немає панічних настроїв, а є лише злагоджена та командна робота», – зазначив Юрій Легкодух.

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