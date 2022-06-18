Командир «Азова» Денис Прокопенко передав свої обов’язки
18 червень, 23:51
Командир полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко передав посадові обов’язки майору Микиті Надточію.
Про це повідомив майор Надточій у коментарі для видання "Радіо Свобода", пише УП.
Пряма мова Надточія: "Це було просто повідомлення (від Дениса Прокопенка – УП) в Телеграмі, що "як будеш готовий стати до строю, зв’язуйся з тими-то, тими-то людьми, приїжджаєш і береш командування у свої руки до моменту повернення мене".
Прокопенко наразі перебуває в російському полоні.
На момент облоги Маріуполя Прокопенко був командиром другого батальйону окремого загону спеціального призначення "Азов".
Надточій сказав, що був поранений на території "Азовсталі" на початку оборони Маріуполя в березні. Він намагався вивезти 200-их і 300-их до шпиталя на території "Азовсталі", але російська штурмова авіація запустила ракету поблизу нього. Осколки потрапили в голову, обидві ноги, живіт і ліву руку.
Його евакуювали на українських гелікоптерах 21 березня одним із перших спільно з іншими важкопораненими.
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Про це повідомив майор Надточій у коментарі для видання "Радіо Свобода", пише УП.
Пряма мова Надточія: "Це було просто повідомлення (від Дениса Прокопенка – УП) в Телеграмі, що "як будеш готовий стати до строю, зв’язуйся з тими-то, тими-то людьми, приїжджаєш і береш командування у свої руки до моменту повернення мене".
Прокопенко наразі перебуває в російському полоні.
На момент облоги Маріуполя Прокопенко був командиром другого батальйону окремого загону спеціального призначення "Азов".
Надточій сказав, що був поранений на території "Азовсталі" на початку оборони Маріуполя в березні. Він намагався вивезти 200-их і 300-их до шпиталя на території "Азовсталі", але російська штурмова авіація запустила ракету поблизу нього. Осколки потрапили в голову, обидві ноги, живіт і ліву руку.
Його евакуювали на українських гелікоптерах 21 березня одним із перших спільно з іншими важкопораненими.
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