Командир «Азова» Денис Прокопенко передав свої обов’язки

Командир «Азова» Денис Прокопенко передав свої обов’язки
Командир полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко передав посадові обов’язки майору Микиті Надточію.

Про це повідомив майор Надточій у коментарі для видання "Радіо Свобода", пише УП.

Пряма мова Надточія: "Це було просто повідомлення (від Дениса Прокопенка – УП) в Телеграмі, що "як будеш готовий стати до строю, зв’язуйся з тими-то, тими-то людьми, приїжджаєш і береш командування у свої руки до моменту повернення мене".

Прокопенко наразі перебуває в російському полоні.

На момент облоги Маріуполя Прокопенко був командиром другого батальйону окремого загону спеціального призначення "Азов".

Надточій сказав, що був поранений на території "Азовсталі" на початку оборони Маріуполя в березні. Він намагався вивезти 200-их і 300-их до шпиталя на території "Азовсталі", але російська штурмова авіація запустила ракету поблизу нього. Осколки потрапили в голову, обидві ноги, живіт і ліву руку.

Його евакуювали на українських гелікоптерах 21 березня одним із перших спільно з іншими важкопораненими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Денис Прокопенко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
19 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Командир «Азова» Денис Прокопенко передав свої обов’язки
18 червень, 23:51
Росія обстріляла Дніпропетровщину: постраждали 11 людей
18 червень, 22:56
На Волині потонув чоловік
18 червень, 21:50
Погода у Луцьку на завтра, 19 червня
18 червень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
19 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Командир «Азова» Денис Прокопенко передав свої обов’язки
18 червень, 23:51
 0
Росія обстріляла Дніпропетровщину: постраждали 11 людей
18 червень, 22:56
 0
На Волині потонув чоловік
18 червень, 21:50
 0
Погода у Луцьку на завтра, 19 червня
18 червень, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8