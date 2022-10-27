Плавець з Волині завоював бронзу Кубка України
Сьогодні, 12:20
Спортсмен з Волині брав участь у Кубку України з плавання і завоював бронзову нагороду.
Про це повідомляють на сторінці «Інваспорту».
За підсумками першого дня волинський спортсмен Макарчук Максим здобув бронзову нагороду на дистанції 150 м.
Тренер спортсмена Сергій Панасюк поділився, що Максим також суттєво покращив результат і на дистанції 50 м.
Сьогодні стартує другий день змагань.
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Про це повідомляють на сторінці «Інваспорту».
За підсумками першого дня волинський спортсмен Макарчук Максим здобув бронзову нагороду на дистанції 150 м.
Тренер спортсмена Сергій Панасюк поділився, що Максим також суттєво покращив результат і на дистанції 50 м.
Сьогодні стартує другий день змагань.
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