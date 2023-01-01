У центрі Луцька горіла автівка коміка з «Ліги сміху». ФОТО

У центрі Луцька горіла автівка коміка з «Ліги сміху». ФОТО
В обласному центр Волині горів автомобіль відомого в Луцьку гумориста, учасника "Ліги сміху", лідера команди "Замок Любарта" Назара Пащука.

Про це гуморист написав на своїй сторінці в інстаграмі.

Як відомо, автівка загорілася у суботу, 21 квітня на проспекті Волі біля ЦУМу.

Назар Пащук з гумором відреагував на ситуацію та опублікував відео задимленого автомобіля з мемом про веселого палія з ПОлтавщини.

Також Пащук подякував пожежникам та поліції.

«Як пройшов ваш день? Величезна подяка пожежним та поліції, а також небайдужим лучанам за неймовірно швидку реакцію», - написав Назар Пащук.


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Теги: Луцьк, пожежа, гумор
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