У центрі Луцька горіла автівка коміка з «Ліги сміху». ФОТО
Сьогодні, 11:39
В обласному центр Волині горів автомобіль відомого в Луцьку гумориста, учасника "Ліги сміху", лідера команди "Замок Любарта" Назара Пащука.
Про це гуморист написав на своїй сторінці в інстаграмі.
Як відомо, автівка загорілася у суботу, 21 квітня на проспекті Волі біля ЦУМу.
Назар Пащук з гумором відреагував на ситуацію та опублікував відео задимленого автомобіля з мемом про веселого палія з ПОлтавщини.
Також Пащук подякував пожежникам та поліції.
«Як пройшов ваш день? Величезна подяка пожежним та поліції, а також небайдужим лучанам за неймовірно швидку реакцію», - написав Назар Пащук.
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Про це гуморист написав на своїй сторінці в інстаграмі.
Як відомо, автівка загорілася у суботу, 21 квітня на проспекті Волі біля ЦУМу.
Назар Пащук з гумором відреагував на ситуацію та опублікував відео задимленого автомобіля з мемом про веселого палія з ПОлтавщини.
Також Пащук подякував пожежникам та поліції.
«Як пройшов ваш день? Величезна подяка пожежним та поліції, а також небайдужим лучанам за неймовірно швидку реакцію», - написав Назар Пащук.
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