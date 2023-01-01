У центрі Луцька горіла автівка коміка з «Ліги сміху». ФОТО

В обласному центр Волині горів автомобіль відомого в Луцьку гумориста, учасника "Ліги сміху", лідера команди "Замок Любарта" Назара Пащука.Про це гуморист написав на своїй сторінці в інстаграмі.Як відомо, автівка загорілася у суботу, 21 квітня на проспекті Волі біля ЦУМу.Назар Пащук з гумором відреагував на ситуацію та опублікував відео задимленого автомобіля з мемом про веселого палія з ПОлтавщини.Також Пащук подякував пожежникам та поліції.«Як пройшов ваш день? Величезна подяка пожежним та поліції, а також небайдужим лучанам за неймовірно швидку реакцію», - написав Назар Пащук.