В Україні спрощують обіг документів та лікування для військових

В Україні спрощують обіг документів та лікування для військових
Верховна Рада України 2 травня схвалила закони, які спрощують обіг документів і лікування для військових, а також збільшують кількість місць роботи військово-лікарських комісій.

Про це пише Громадське з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Йдеться про законопроєкти 9158 та 9154. Перший запроваджує механізм надсилання медичних та інших документів між ТЦК СП, військовим закладом охорони здоров'я та військовою частиною.

Олександр Завітневич, голова комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, пояснив, що тепер «документи "ходитимуть" за військовим, а не військовий "ходитиме" за документами».

«Це сприятиме розв’язанню проблем черг і зайвої бюрократії, щоб військовослужбовці, які поранені та перебувають на лікуванні, не вистоювали в чергах для отримання тієї чи іншої довідки від військово-медичної комісії», — сказав депутат.

Як зазначив Завітневич, новий закон також передбачає, що для отримання довідки про обставини травми тепер можна буде не проводити розслідування. Йдеться про поранення, контузію і каліцтво внаслідок бойових уражень або дій з боку противника в районі ведення бойових дій.

За словами Завітневича, довідку про травму складатимуть протягом 5 днів на підставі рапорту безпосереднього командира та наказу командира військової частини. За таку ж кількість днів довідку надсилатимуть до військового закладу охорони здоров’я або ТЦК СП.

Железняк також розповів, що депутати підтримали правку, завдяки якій надсилати документи у паперовому вигляді будуть зобов'язані заклад охорони здоров’я або територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, якщо в електронній формі це зробити буде неможливо.

А ось інший закон доповнює перелік місць, у яких можуть створюватися військово-лікарські комісії, закладами охорони здоров’я сектора безпеки та оборони, зокрема Міністерства оборони України, Служби безпеки тощо. Також цей документ дозволяє створення військово-лікарських комісій при державних та комунальних закладах охорони здоров’я.

Що передувало?

У лютому заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про роботу низки міністерств над тим, щоб спростити для військовослужбовців процес проходження військово-лікарської комісії. Зокрема, йдеться про автоматизацію та диджиталізацію процесів.

Перед тим уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про ймовірне порушення права військовослужбовців на належне медичне обслуговування.

Представники офісу омбудсмена перевірили клініку амбулаторно-поліклінічної допомоги Медичних сил ЗСУ, після чого констатували, що відсутність електронного документообігу та електронного запису на прийом до лікаря призводить до паперової тяганини й черг.

Військовослужбовці з різним ступенем травм були змушені годинами чекати в черзі до лікаря. Окрім того, черги до окремих фахівців становили понад 500 людей.

Наприкінці квітня Міністерство оборони запевнило, що працює над покращенням ситуації. Зокрема, відомство розробило електронну чергу. Її впроваджують у п’яти містах України, в яких найбільш завантажені ВЛК, — це Харків, Львів, Київ, Вінниця та Одеса. Міноборони стверджувало, що найближчим часом планує перевести всі ВЛК на роботу з електронними чергами.

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Теги: Військовослужбовці, лікування, закон, документи
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