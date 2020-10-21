Занедбаність раку на Волині зростає





Про це Юрія Малімона.



У фонді додають, що така невтішна тенденція в області, як і в Україні загалом, – уже декілька років поспіль. Спочатку на це суттєво вплинула пандемія коронавірусу, а згодом – повномасштабна війна. Пацієнти рідше приходять на огляди до лікарів, а, отже, рак часто виявляють на пізніх стадіях.



«У людей, які долають рак, – дві війни. І якщо перемога у збройній війні залежить від нашого війська, то перемога у боротьбі за власне життя – від самої людини. Від того, наскільки вчасно вона прийшла до лікаря, наскільки вчасно розпочала лікування і наскільки вірить у власне одужання», – каже Юрій Малімон.



Обласний онкоцентр, каже його очільник, досі приймає, окрім волинян, значну кількість пацієнтів зі східних та центральних регіонів України. Тут, наголошує лікар, готові прийняти кожного і кожну та надати якісну медичну допомогу.



Юрій Малімон додає: заклад, попри війну, отримує велику кількість надходжень ліків, оплачених бюджетом країни, тож для пацієнтів вони будуть безоплатними.



«Закликаю приходити на контрольні огляди, не чекати, поки війна завершиться і не відкладати свій візит до лікаря з інших причин», – наголошує керівник онкоцентру.



У Фонді боротьби з раком наголошують: рання діагностика онкологічних захворювань та скринінг передракових недуг – надважливі.



Тож, за підтримки UICC (Union for International Cancer Control) Фонд боротьби з раком розпочав реалізацію проєкту, яким має намір вплинути на ситуацію з діагностикою раку на пізніх стадіях та підвищити онкообізнаність дорослих українців і, як наслідок, знизити смертність від раку на Волині.







Проект передбачає:



▪️ інформаційну кампанію про важливість профілактики та раннього виявлення раку шийки матки, молочної залози, шкіри та легень

▪️ 10 тренінгів для лікарів загальної практики (сімейних лікарів) Волинської області, аби навчити їх якісному скринінгу населення на рак молочної залози, шийки матки, легенів та шкіри.



Під час навчання лікарі Волинського обласного медичного центру онкології вчитимуть медиків «первинки» робити правильний огляд молочних залоз і лімфовузлів, огляд новоутворень на шкірі та навички користування дерматоскопом, якісний забір матеріалу з шийки матки.



Лікарі освоять інформацію про важливість вакцинації дівчаток та хлопчиків 9-13 років проти вірусу папіломи людини та про клінічні ознаки та симптоми раку легень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині зростає рівень занедбаності раку.Про це повідомляє волинська благодійна організація «Фонд боротьби з раком» з посиланням на інформацію керівника Волинського обласного медичного центру онкологіїУ фонді додають, що така невтішна тенденція в області, як і в Україні загалом, – уже декілька років поспіль. Спочатку на це суттєво вплинула пандемія коронавірусу, а згодом – повномасштабна війна. Пацієнти рідше приходять на огляди до лікарів, а, отже, рак часто виявляють на пізніх стадіях.«У людей, які долають рак, – дві війни. І якщо перемога у збройній війні залежить від нашого війська, то перемога у боротьбі за власне життя – від самої людини. Від того, наскільки вчасно вона прийшла до лікаря, наскільки вчасно розпочала лікування і наскільки вірить у власне одужання», – каже Юрій Малімон.Обласний онкоцентр, каже його очільник, досі приймає, окрім волинян, значну кількість пацієнтів зі східних та центральних регіонів України. Тут, наголошує лікар, готові прийняти кожного і кожну та надати якісну медичну допомогу.Юрій Малімон додає: заклад, попри війну, отримує велику кількість надходжень ліків, оплачених бюджетом країни, тож для пацієнтів вони будуть безоплатними.«Закликаю приходити на контрольні огляди, не чекати, поки війна завершиться і не відкладати свій візит до лікаря з інших причин», – наголошує керівник онкоцентру.У Фонді боротьби з раком наголошують: рання діагностика онкологічних захворювань та скринінг передракових недуг – надважливі.Тож, за підтримки UICC (Union for International Cancer Control) Фонд боротьби з раком розпочав реалізацію проєкту, яким має намір вплинути на ситуацію з діагностикою раку на пізніх стадіях та підвищити онкообізнаність дорослих українців і, як наслідок, знизити смертність від раку на Волині.Проект передбачає:▪️ інформаційну кампанію про важливість профілактики та раннього виявлення раку шийки матки, молочної залози, шкіри та легень▪️ 10 тренінгів для лікарів загальної практики (сімейних лікарів) Волинської області, аби навчити їх якісному скринінгу населення на рак молочної залози, шийки матки, легенів та шкіри.Під час навчання лікарі Волинського обласного медичного центру онкології вчитимуть медиків «первинки» робити правильний огляд молочних залоз і лімфовузлів, огляд новоутворень на шкірі та навички користування дерматоскопом, якісний забір матеріалу з шийки матки.Лікарі освоять інформацію про важливість вакцинації дівчаток та хлопчиків 9-13 років проти вірусу папіломи людини та про клінічні ознаки та симптоми раку легень.

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