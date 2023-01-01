На Волині провели в останню дорогу Героя Володимира Клекочка, який загинув внаслідок танкового обстрілу

Клекочка Володимира Семеновича.



Про це повідомили у Колківській громаді.



"Важко знайти такі слова, які змогли б зменшити душевну біль, від втрати рідної людини…неможливо загоїти біль та гіркоту втрати та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх хто його знав, любив і шанував", - йдеться в дописі.



Нагадаємо, Клекочко Володимир Семенович, 1971 року народження, житель села Погулянка Красновільського старостинського округу,













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 липня в селі Красноволя у Свято-Михайлівському храмі провели в останню путь захисника УкраїниПро це повідомили у Колківській громаді."Важко знайти такі слова, які змогли б зменшити душевну біль, від втрати рідної людини…неможливо загоїти біль та гіркоту втрати та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх хто його знав, любив і шанував", - йдеться в дописі.Нагадаємо, Клекочко Володимир Семенович, 1971 року народження, житель села Погулянка Красновільського старостинського округу, загинув 3 липня внаслідок танкового обстрілу позицій ЗСУ, неподалік Луганської області.

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