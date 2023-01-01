На Волині провели в останню дорогу Героя Антона Крилова

Антона Крилова.



Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.



«Знову наша громада, наші душі і серця переповнені болем та скорботою. Сьогодні у горі схилили голови та провели в останню путь Героя Антона Крилова. Мужній воїн віддав своє життя за Україну, за кожного з нас. Його подвиг назавжди у наших серцях», – йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, на Запоріжжі

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у неділю, 23 липня, провели в останню дорогу ГерояПро це повідомив міський голова Нововолинська«Знову наша громада, наші душі і серця переповнені болем та скорботою. Сьогодні у горі схилили голови та провели в останню путь Героя Антона Крилова. Мужній воїн віддав своє життя за Україну, за кожного з нас. Його подвиг назавжди у наших серцях», – йдеться в повідомленні.Нагадаємо, на Запоріжжі загинув Герой з Волині Антон Крилов.

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