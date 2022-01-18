У Ковелі обрали новий логотип громади
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Відбулось засідання організаційного комітету з підбиття підсумків конкурсу «Розробка логотипа Ковельської територіальної громади»
В онлайн-голосуванні, яке було організоване на офіційній сторінці міської ради, взяв участь 1131 респондент. У результаті пропозиція Олексія Тарасюка отримала 50% голосів, Юлії Ратушної – 33,2%, Дмитра Степаненка – 16,8% .
Згідно Положення про конкурс учаснику, який набрав найбільшу кількість голосів на онлайн -голосуванні, додається додаткових 30 балів.
За підсумками роботу Олексія Тарасюка оцінено у 90 балів, Юлії Ратушної – у 38, Дмитра Степаненка – у 35.
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В онлайн-голосуванні, яке було організоване на офіційній сторінці міської ради, взяв участь 1131 респондент. У результаті пропозиція Олексія Тарасюка отримала 50% голосів, Юлії Ратушної – 33,2%, Дмитра Степаненка – 16,8% .
Згідно Положення про конкурс учаснику, який набрав найбільшу кількість голосів на онлайн -голосуванні, додається додаткових 30 балів.
За підсумками роботу Олексія Тарасюка оцінено у 90 балів, Юлії Ратушної – у 38, Дмитра Степаненка – у 35.
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