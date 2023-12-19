Луцькі муніципали показали аварію на Конякіна. ВІДЕО

Луцькі муніципали показали аварію на Конякіна. ВІДЕО
Завдяки камерам відеоспостереження, диспетчер відділу «Центр безпеки міста Луцьк» департаменту муніципальної варти завфіксував дорожньо-транспортну пригоду.

Аварія сталася 17 березня 2024, о 20:50 на вулиці Карпенка-Карого, - повідомляють у департаменті муніципальної варти Луцької міськради.

Водій авто марки «VOLKSWAGEN», д.н.з «AC5355CI», не пересвідчився у безпечності свого маневру та не надав перевагу в русі автомобілю марки «SKODA», д.н.з «AC8384EI», який здійснював рух головною дорогою.

Внаслідок цього відбулось зіткнення.

На місці події працював екіпаж поліції, що зафіксував обставини аварії та швидкої допомоги. Для повного та об'єктивного дослідження вказаної ситуації, відеоматеріали було надано працівникам поліції.


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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП, Конякіна
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