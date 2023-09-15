«Смотрящий» волинянин організував постачання в СІЗО наркотиків
Сьогодні, 22:38
Волинянину, який був так званим «смотрящим» за слідчим ізолятором повідомлено про підозру у встановленні та поширенні злочинного впливу, а також в організації наркобізнесу за ґратами.
Про це повідомляють у Рівненській обласній прокуратурі.
За даними слідства, двічі судимий 40-річний лучанин нині перебуває під вартою в Рівненському слідчому ізоляторі за вчинення злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків. Втім, на шлях виправлення чоловік не став, а навпаки вирішив продовжити знайому справу. Він, використовуючи свої лідерські та організаторські здібності, діючи відповідно до «злодійських понять» отримав статус так званого «смотрящого» за установою попереднього ув’язнення.
В слідчому ізоляторі чоловік організував вербування нових учасників кримінальної спільноти, накопичував кошти, майно та інші активи і розпоряджався так званим «общаком», налагодив постачання на територію установи наркотичних засобів, алкогольних напоїв, мобільних телефонів та інших заборонених речей, організовував азартні ігри, поділив засуджених на «касти» та переводив їх з однієї в іншу відповідно до норм «злодійської моралі». Крім того, зловмисник організував та здійснював керівництво угрупованням, яке систематично постачало до установи наркотичні засоби.
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу УСР в області ДСР НПУ.
Максимальне покарання за вказані злочини – позбавлення волі на строк від 9 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомляють у Рівненській обласній прокуратурі.
За даними слідства, двічі судимий 40-річний лучанин нині перебуває під вартою в Рівненському слідчому ізоляторі за вчинення злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків. Втім, на шлях виправлення чоловік не став, а навпаки вирішив продовжити знайому справу. Він, використовуючи свої лідерські та організаторські здібності, діючи відповідно до «злодійських понять» отримав статус так званого «смотрящого» за установою попереднього ув’язнення.
В слідчому ізоляторі чоловік організував вербування нових учасників кримінальної спільноти, накопичував кошти, майно та інші активи і розпоряджався так званим «общаком», налагодив постачання на територію установи наркотичних засобів, алкогольних напоїв, мобільних телефонів та інших заборонених речей, організовував азартні ігри, поділив засуджених на «касти» та переводив їх з однієї в іншу відповідно до норм «злодійської моралі». Крім того, зловмисник організував та здійснював керівництво угрупованням, яке систематично постачало до установи наркотичні засоби.
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу УСР в області ДСР НПУ.
Максимальне покарання за вказані злочини – позбавлення волі на строк від 9 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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