«Смотрящий» волинянин організував постачання в СІЗО наркотиків

Волинянину, який був так званим «смотрящим» за слідчим ізолятором повідомлено про підозру у встановленні та поширенні злочинного впливу, а також в організації наркобізнесу за ґратами.Про це повідомляють у Рівненській обласній прокуратурі.За даними слідства, двічі судимий 40-річний лучанин нині перебуває під вартою в Рівненському слідчому ізоляторі за вчинення злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків. Втім, на шлях виправлення чоловік не став, а навпаки вирішив продовжити знайому справу. Він, використовуючи свої лідерські та організаторські здібності, діючи відповідно до «злодійських понять» отримав статус так званого «смотрящого» за установою попереднього ув’язнення.В слідчому ізоляторі чоловік організував вербування нових учасників кримінальної спільноти, накопичував кошти, майно та інші активи і розпоряджався так званим «общаком», налагодив постачання на територію установи наркотичних засобів, алкогольних напоїв, мобільних телефонів та інших заборонених речей, організовував азартні ігри, поділив засуджених на «касти» та переводив їх з однієї в іншу відповідно до норм «злодійської моралі». Крім того, зловмисник організував та здійснював керівництво угрупованням, яке систематично постачало до установи наркотичні засоби.Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу УСР в області ДСР НПУ.Максимальне покарання за вказані злочини – позбавлення волі на строк від 9 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.