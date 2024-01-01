19 березня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні святкує день народження журналіст Костянтин Олексюк (на фото).
Також особисте свято сьогодні в громадської активістки Юлії Мамчур та підприємиці Мар'яни Царук.
Вітаємо також усіх іменинників – тих, хто носить імена Аркадій і Костянтин.
Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо миру, здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
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Також особисте свято сьогодні в громадської активістки Юлії Мамчур та підприємиці Мар'яни Царук.
Вітаємо також усіх іменинників – тих, хто носить імена Аркадій і Костянтин.
Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо миру, здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
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