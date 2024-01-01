19 березня на Волині: гортаючи календар

Костянтин Олексюк (на фото).



Також особисте свято сьогодні в громадської активістки Юлії Мамчур та підприємиці Мар'яни Царук.



Вітаємо також усіх іменинників – тих, хто носить імена Аркадій і Костянтин.



Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо миру, здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні святкує день народження журналіст(на фото).Також особисте свято сьогодні в громадської активісткита підприємиціВітаємо також усіх іменинників – тих, хто носить імена Аркадій і Костянтин.Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо миру, здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.

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