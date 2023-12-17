Німеччина та Польща запустять «коаліцію бронетехніки» для України

Польща і Німеччина 26 березня активують "коаліцію бронетехніки", що буде спрямована на основних бойових танках, як ініціатива, зосереджена на підтримці України.Про це заявив міністр оборони Польщіпісля переговорів під Варшавою зі своїм німецьким колегою, - повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVP World."26 березня ми активуємо як співлідери, Польща і Німеччина, коаліцію з надання бронетехніки на підтримку України", – заявив польський міністр на спільній пресконференції з Пісторіусом."Це одна з найважливіших коаліцій, які були створені, ми є двома провідними країнами цього проекту, до нього приєдналися інші партнери, такі як Велика Британія, Швеція та Італія", – сказав він.Косіняк-Камиш зазначив, що особиста участь Пісторіуса у роботі з Польщею є ознакою дружби, партнерства і "роздумів про те, що зробити сьогодні, щоб допомогти Україні", а також роботи заради безпеки Європи, країн НАТО і "нашої цивілізації і нашого майбутнього".Він назвав співпрацю в рамках НАТО і ЄС фундаментальною для європейської безпеки і запевнив, що вона буде зміцнюватися і розвиватися.Німецький колега Косіняка-Камиша наголосив на необхідності підготовки до будь-якої ситуації. "Ніхто насправді не знає, чи нападе Росія <на когось> в Європі, але ми бачимо, що вона може і хоче напасти на Україну, і робить це вже більше двох років", – сказав Борис Пісторіус."Отже, ми всі разом, як союзники в Європі, повинні навчитися бути готовими до будь-якої загрози, особливо до загрози, яка походить від путінської Росії в будь-який рік. Це завдання, яке ми повинні виконати і над яким ми працюємо", – додав він.Він також наголосив на необхідності забезпечення України достатніми оборонними та наступальними можливостями у вигляді снарядів та озброєння.Як відомо, Велика Британія разом із Латвією очолює міжнародну "коаліцію дронів", утворену в рамках Контактної групи з питань оборони України, більше відомої як "формат Рамштайн".