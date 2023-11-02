Визначилися пари плей-оф 1/4 фіналу Суперліги Favbet: з ким гратиме «Старий Луцьк»
Сьогодні, 03:24
За день до завершення регулярного чемпіонату Суперліги Favbet визначились всі пари першого раунду плей-оф.
Про це повідомляють на сайті Федерації баскетболу Луцька.
За підсумком регулярного сезону в 1/4 фіналу зіграють:
Дніпро (1) – Політехніка-Галичина (8)
Рівне (2) – Старий Луцьк (7)
Київ-Баскет (3) – Прикарпаття-Говерла (6)
Запоріжжя (4) – Черкаські Мавпи (5)
1/2 фіналу:
Дніпро/Політехніка-Галичина – Запоріжжя/Черкаські Мавпи
Рівне/Старий Луцьк – Київ-Баскет/Прикарпаття-Говерла
Серії чвертьфіналів, півфіналів, фіналу та матчі за 3-е місце пройдуть до двох перемог.
Перевагу домашнього майданчика в першому раунді матимуть команди, які посіли за підсумками регулярного чемпіонату місця з 1 по 4.
Всі команди, які отримали дозволи воєнних адміністрацій, домашні матчі серій проводитимуть на домашніх майданчиках.
Плей-оф розпочнеться з 26 березня. Календар матчів буде опубліковано найближчим часом.
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Про це повідомляють на сайті Федерації баскетболу Луцька.
За підсумком регулярного сезону в 1/4 фіналу зіграють:
Дніпро (1) – Політехніка-Галичина (8)
Рівне (2) – Старий Луцьк (7)
Київ-Баскет (3) – Прикарпаття-Говерла (6)
Запоріжжя (4) – Черкаські Мавпи (5)
1/2 фіналу:
Дніпро/Політехніка-Галичина – Запоріжжя/Черкаські Мавпи
Рівне/Старий Луцьк – Київ-Баскет/Прикарпаття-Говерла
Серії чвертьфіналів, півфіналів, фіналу та матчі за 3-е місце пройдуть до двох перемог.
Перевагу домашнього майданчика в першому раунді матимуть команди, які посіли за підсумками регулярного чемпіонату місця з 1 по 4.
Всі команди, які отримали дозволи воєнних адміністрацій, домашні матчі серій проводитимуть на домашніх майданчиках.
Плей-оф розпочнеться з 26 березня. Календар матчів буде опубліковано найближчим часом.
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