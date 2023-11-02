Визначилися пари плей-оф 1/4 фіналу Суперліги Favbet: з ким гратиме «Старий Луцьк»

За день до завершення регулярного чемпіонату Суперліги Favbet визначились всі пари першого раунду плей-оф.Про це повідомляють на сайті Федерації баскетболу Луцька.За підсумком регулярного сезону в 1/4 фіналу зіграють:Дніпро (1) – Політехніка-Галичина (8)Київ-Баскет (3) – Прикарпаття-Говерла (6)Запоріжжя (4) – Черкаські Мавпи (5)1/2 фіналу:Дніпро/Політехніка-Галичина – Запоріжжя/Черкаські МавпиСерії чвертьфіналів, півфіналів, фіналу та матчі за 3-е місце пройдуть до двох перемог.Перевагу домашнього майданчика в першому раунді матимуть команди, які посіли за підсумками регулярного чемпіонату місця з 1 по 4.Всі команди, які отримали дозволи воєнних адміністрацій, домашні матчі серій проводитимуть на домашніх майданчиках.Плей-оф розпочнеться з 26 березня. Календар матчів буде опубліковано найближчим часом.