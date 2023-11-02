Визначилися пари плей-оф 1/4 фіналу Суперліги Favbet: з ким гратиме «Старий Луцьк»

Визначилися пари плей-оф 1/4 фіналу Суперліги Favbet: з ким гратиме «Старий Луцьк»
За день до завершення регулярного чемпіонату Суперліги Favbet визначились всі пари першого раунду плей-оф.

Про це повідомляють на сайті Федерації баскетболу Луцька.

За підсумком регулярного сезону в 1/4 фіналу зіграють:

Дніпро (1) – Політехніка-Галичина (8)
Рівне (2) – Старий Луцьк (7)
Київ-Баскет (3) – Прикарпаття-Говерла (6)
Запоріжжя (4) – Черкаські Мавпи (5)

1/2 фіналу:

Дніпро/Політехніка-Галичина – Запоріжжя/Черкаські Мавпи
Рівне/Старий Луцьк – Київ-Баскет/Прикарпаття-Говерла

Серії чвертьфіналів, півфіналів, фіналу та матчі за 3-е місце пройдуть до двох перемог.

Перевагу домашнього майданчика в першому раунді матимуть команди, які посіли за підсумками регулярного чемпіонату місця з 1 по 4.

Всі команди, які отримали дозволи воєнних адміністрацій, домашні матчі серій проводитимуть на домашніх майданчиках.

Плей-оф розпочнеться з 26 березня. Календар матчів буде опубліковано найближчим часом.

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Теги: Луцьк, баскетбол, Рівне, дербі
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