Лікарка та священник з Волині пояснили, хто може не дотримуватися посту





Але не всім людям такі обмеження у харчуванні підуть на користь. Журналісти Галини Солом’янюк про те, кому ж все-таки медики не рекомендують дотримуватися Великого посту.



«Найперше відзначу, що піст – це не дієта. Тому під час посту слід приділяти увагу духовному очищенню, молитві, а не лише обмеженням у їжі, яке певній категорії людей може більше зашкодити, ніж стати корисним. Наприклад, не варто постити людям з певними медичними проблемами або певними харчовими потребами, які під час такого тривалого обмеження можуть спровокувати різноманітні загострення захворювань. Заборонено дотримуватися посту людям, які мають будь-які хронічні захворювання – серцево-судинні, нирок, печінки, неврологічні, діабет. Також у групі ризику – люди віком 60+, котрим варто подбати у першу чергу про повноцінне харчування, щоб підтримувати свій організм у нормі. Не можна поститися людям з онкопатологією, тим, хто перебуває у лікарні чи після операції. Протипоказами до постування є анемія, подагра, порушеннями обміну речовин, гострі вірусні захворювання (грип, коронавірусна інфекція), хронічні захворювання органів шлунково-кишкового тракту (гастрит, виразкова хвороба, холецистит), рахіт, остеопороз», – розповідає лікарка.





Посту не варто дотримуватися вагітним жінкам та матерям, які годують дитину грудьми, адже обмеження у продуктах майбутньої мами можуть негативно вплинути на розвиток дитини. Так само і для породіль – материнське молоко, насичене усіма необхідними мікро- та макроелементами, важливе для маленької дитини, зазначає Галина Солом'янюк.



Не варто дотримуватися посту дітям дошкільного та шкільного віку. Для їхнього повноцінного росту та розвитку важливі м'ясні та молочні продукти. Відмова від них може спричинити проблеми зі здоров'ям, спровокувати порушення гормональної функції. Дозволено не тримати піст тим, хто зайнятий тяжкою фізичною працею, зокрема, військовослужбовцям, котрі перебувають у зоні бойових дій, адже людина й без того сильно виснажується. Додаткові обмеження у продуктах можуть призвести до проблем зі здоров'ям, каже сімейна лікарка.



Також вона зазначає, що під час війни навіть здоровим людям варто підходити до посту з обережністю, обмежуючи не всі продукти одразу. І як тільки людина, яка дотримується суворого посту, помічає негаразди зі здоров’ям, варто припинити суворі обмеження в харчуванні та звернутися до лікаря.



Стосовно раціону під час посту, лікарка радить замість м’ясних та молочних продуктів збільшити кількість вживання бобових, які можуть стати замінниками такого необхідного для організму білка. Варто більше вживати овочів та фруктів, каш (гречана, рисова, вівсяна, кукурудзяна, пшоняна та інші). Можна додати до раціону гриби (джерело амінокислот та клітковини), горіхи, гарбузове та соняшникове насіння, квашену капусту, моркву, буряки.



Крім того, під час війни люди можуть перебувати в несприятливих умовах, коли обмеження в їжі можуть бути недоречними. Однак вони можуть повністю звільнятися від посту, але з власним бажанням можуть дотримуватися деяких обмежень, якщо це не зашкодить їх здоров’ю.



Що каже церква

Отець Роман Скірак, настоятель храму Святого Архістратига Михаїла (ПЦУ) смт Шацьк.



«Сьогодні ми маємо початок Великого посту, який триватиме до Світлого Хрестового Воскресіння, і якому у християнстві приділяють особливу увагу. Протягом цього періоду парафіяни посилюють свої молитви у церквах та храмах, є також обмеження споживанні м’ясної та молочної продукції. Та, звісно, не всі люди можуть дотримуватися суворого посту. Наприклад, Церква дозволяє не дотримуватися посту хворим, вагітним, тим, хто перебуває в дорозі. Та якщо є можливість поститися без шкоди своєму здоров’ю – варто це робити. Головне в ці дні приділяти увагу посиленим молитвам, покаянню, добрим справам. Навіть якщо ми в якийсь із днів порушимо піст, а натомість зробимо десять добрих справ для ближніх своїх, для людей – гріха за це не буде. Головне – не їсти» один одного», – коментує священник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З понеділка, 18 березня, розпочався Великий піст. Триватиме він 48 днів та завершиться у суботу, 4 травня. Під час посту православні християни мають дотримуватися найсуворіших обмежень у харчуванні, зокрема, не можна їсти м'ясо та молочні продукти.Але не всім людям такі обмеження у харчуванні підуть на користь. Журналісти Район.Медицина розпитали у сімейної лікарки Любомльського ТМОпро те, кому ж все-таки медики не рекомендують дотримуватися Великого посту.«Найперше відзначу, що піст – це не дієта. Тому під час посту слід приділяти увагу духовному очищенню, молитві, а не лише обмеженням у їжі, яке певній категорії людей може більше зашкодити, ніж стати корисним. Наприклад, не варто постити людям з певними медичними проблемами або певними харчовими потребами, які під час такого тривалого обмеження можуть спровокувати різноманітні загострення захворювань. Заборонено дотримуватися посту людям, які мають будь-які хронічні захворювання – серцево-судинні, нирок, печінки, неврологічні, діабет. Також у групі ризику – люди віком 60+, котрим варто подбати у першу чергу про повноцінне харчування, щоб підтримувати свій організм у нормі. Не можна поститися людям з онкопатологією, тим, хто перебуває у лікарні чи після операції. Протипоказами до постування є анемія, подагра, порушеннями обміну речовин, гострі вірусні захворювання (грип, коронавірусна інфекція), хронічні захворювання органів шлунково-кишкового тракту (гастрит, виразкова хвороба, холецистит), рахіт, остеопороз», – розповідає лікарка.Посту не варто дотримуватися вагітним жінкам та матерям, які годують дитину грудьми, адже обмеження у продуктах майбутньої мами можуть негативно вплинути на розвиток дитини. Так само і для породіль – материнське молоко, насичене усіма необхідними мікро- та макроелементами, важливе для маленької дитини, зазначає Галина Солом'янюк.Не варто дотримуватися посту дітям дошкільного та шкільного віку. Для їхнього повноцінного росту та розвитку важливі м'ясні та молочні продукти. Відмова від них може спричинити проблеми зі здоров'ям, спровокувати порушення гормональної функції. Дозволено не тримати піст тим, хто зайнятий тяжкою фізичною працею, зокрема, військовослужбовцям, котрі перебувають у зоні бойових дій, адже людина й без того сильно виснажується. Додаткові обмеження у продуктах можуть призвести до проблем зі здоров'ям, каже сімейна лікарка.Також вона зазначає, що під час війни навіть здоровим людям варто підходити до посту з обережністю, обмежуючи не всі продукти одразу. І як тільки людина, яка дотримується суворого посту, помічає негаразди зі здоров’ям, варто припинити суворі обмеження в харчуванні та звернутися до лікаря.Стосовно раціону під час посту, лікарка радить замість м’ясних та молочних продуктів збільшити кількість вживання бобових, які можуть стати замінниками такого необхідного для організму білка. Варто більше вживати овочів та фруктів, каш (гречана, рисова, вівсяна, кукурудзяна, пшоняна та інші). Можна додати до раціону гриби (джерело амінокислот та клітковини), горіхи, гарбузове та соняшникове насіння, квашену капусту, моркву, буряки.Крім того, під час війни люди можуть перебувати в несприятливих умовах, коли обмеження в їжі можуть бути недоречними. Однак вони можуть повністю звільнятися від посту, але з власним бажанням можуть дотримуватися деяких обмежень, якщо це не зашкодить їх здоров’ю.Отець, настоятель храму Святого Архістратига Михаїла (ПЦУ) смт Шацьк.«Сьогодні ми маємо початок Великого посту, який триватиме до Світлого Хрестового Воскресіння, і якому у християнстві приділяють особливу увагу. Протягом цього періоду парафіяни посилюють свої молитви у церквах та храмах, є також обмеження споживанні м’ясної та молочної продукції. Та, звісно, не всі люди можуть дотримуватися суворого посту. Наприклад, Церква дозволяє не дотримуватися посту хворим, вагітним, тим, хто перебуває в дорозі. Та якщо є можливість поститися без шкоди своєму здоров’ю – варто це робити. Головне в ці дні приділяти увагу посиленим молитвам, покаянню, добрим справам. Навіть якщо ми в якийсь із днів порушимо піст, а натомість зробимо десять добрих справ для ближніх своїх, для людей – гріха за це не буде. Головне – не їсти» один одного», – коментує священник.

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