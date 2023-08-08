Волинянин їздив без прав і пропонував 500 гривень поліцейським





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Інцидент стався у четвер, 14 березня. Під час патрулювання, правоохоронці виявили чоловіка, котрий керував авто без права на керування. За уникнення штрафу, ратнівчанин пропонував правоохоронцям 500 гривень, які поклав у службове авто.



Як повідомила інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич, наразі розпочато кримінальне провадження за статтею 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ, окрім цього, на водія склали адміністративний протокол за статтею 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Ратне Ковельського району, на вулиці Центральна затримали водія, котрий керував транспортним засобом без прав.Про це Район.Ратне стало відомо із власних джерел.Інцидент стався у четвер, 14 березня. Під час патрулювання, правоохоронці виявили чоловіка, котрий керував авто без права на керування. За уникнення штрафу, ратнівчанин пропонував правоохоронцям 500 гривень, які поклав у службове авто.Як повідомила інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині, наразі розпочато кримінальне провадження за статтею 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ, окрім цього, на водія склали адміністративний протокол за статтею 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) КУпАП.

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