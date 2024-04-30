Експерти ООН підтвердили, що росія застосувала ракети з КНДР в Україні





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Експерти підтвердили, що ракета, якою окупанти 2 січня 2024 вдарили по Харкову, була корейською – це балістична Hwasong-11. Не було знайдено жодних доказів, які б вказували на те, що цей засіб ураження було вироблено в Росії.



Моніторингова місія вказувала, що "не може незалежно визначити, звідки та ким була запущена ракета, проте інформація про траєкторію, надана українською владою, вказують на Російську Федерацію".



КНДР перебуває під санкціями щодо продажу чи купівлі зброї з 2006 року, коли порушила заборону на ядерні випробування.

Ракети Hwasong-11 вперше було публічно протестовано у КНДР у 2019 році.



США звинувачують росію у використанні зброї з Північної Кореї щонайменше у дев'яти випадках.



Росія заблокувала роботу місії ООН, яка стежить за дотриманням санкцій проти КНДР.



Раніше докази про постачання ракет КНДР до Росії ООН передавала Британія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інформаційна агенція Reuters повідомляє, що отримала доступ до звіту спостерігачів з дотримання санкцій проти Північної Кореї, наданого комітету Ради безпеки ООН. Відповідно до документа на 32 сторінках, росія порушила санкційний режим, придбавши та застосувавши у війні проти України зброю з КНДР.Про це пише LB.ua Експерти підтвердили, що ракета, якою окупанти 2 січня 2024 вдарили по Харкову, була корейською – це балістична Hwasong-11. Не було знайдено жодних доказів, які б вказували на те, що цей засіб ураження було вироблено в Росії.Моніторингова місія вказувала, що "не може незалежно визначити, звідки та ким була запущена ракета, проте інформація про траєкторію, надана українською владою, вказують на Російську Федерацію".КНДР перебуває під санкціями щодо продажу чи купівлі зброї з 2006 року, коли порушила заборону на ядерні випробування.Ракети Hwasong-11 вперше було публічно протестовано у КНДР у 2019 році.США звинувачують росію у використанні зброї з Північної Кореї щонайменше у дев'яти випадках.Росія заблокувала роботу місії ООН, яка стежить за дотриманням санкцій проти КНДР.Раніше докази про постачання ракет КНДР до Росії ООН передавала Британія.

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