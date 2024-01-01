Під Ковелем у кювет злетіло авто

Під Ковелем у кювет злетіло авто
Патрульним надійшов виклик про те, що поблизу Ковеля сталася ДТП. На місце автопригоди відразу направився екіпаж патрульних.

Про це у телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волинської області.

Виявилося, що за кермом автомобіля марки Buick LaCrosse був 47-річний водій. Він не вибрав безпечної швидкості руху та не дотримався дистанції, внаслідок чого здійснив наїзд на перешкоду, в результаті якого з’їхав у кювет

Під час спілкування інспектори у чоловіка помітили ще й ознаки алкогольного сп’яніння. Керманич пройшов освідування на місці.

Драгер показав 2, 11 проміле, який перевищив допустиму норму у 11 разів.

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Теги: ДТП, Волинь
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