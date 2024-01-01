В Одесі вже 5 загиблих унаслідок російського удару

В Одесі вже 5 загиблих унаслідок російського удару
Кількість загиблих унаслідок російської атаки по Одесі ввечері 29 квітня збільшилась до 5 людей. Серед поранених є діти.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер, пише Громадське.

Він уточнив, що в лікарні помер чоловік 1960 року народження, який зазнав поранень під час обстрілу.

У медзакладах досі продовжують лікування 23 постраждалих. У важкому стані 8 людей, з них 4 — у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка.

«Наші лікарі намагаються робити все можливе», — підкреслив Кіпер.

Також серед поранених може бути колишній депутат від «Партії регіонів» та президент Одеської юридичної академії Сергій Ківалов, співавтор скандального «закону Ківалова-Колесніченка», що істотно розширював використання регіональних мов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Президент та прем’єрка Литви погоджуються, що українських чоловіків варто повернути в Україну
Сьогодні, 11:15
В Одесі вже 5 загиблих унаслідок російського удару
Сьогодні, 11:00
Росія втратила за добу в Україні ще 1250 загарбників
Сьогодні, 10:30
Під Ковелем у кювет злетіло авто
Сьогодні, 10:12
Російські війська готують наступ: обирають між кількома напрямками, - ISW
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
Президент та прем’єрка Литви погоджуються, що українських чоловіків варто повернути в Україну Президент та прем’єрка Литви погоджуються, що українських чоловіків варто повернути в Україну
Сьогодні, 11:15
Росія втратила за добу в Україні ще 1250 загарбників Росія втратила за добу в Україні ще 1250 загарбників
Сьогодні, 10:30
Російські війська готують наступ: обирають між кількома напрямками, - ISW Російські війська готують наступ: обирають між кількома напрямками, - ISW
Сьогодні, 09:50
Експерти ООН підтвердили, що росія застосувала ракети з КНДР в Україні Експерти ООН підтвердили, що росія застосувала ракети з КНДР в Україні
Сьогодні, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Президент та прем’єрка Литви погоджуються, що українських чоловіків варто повернути в Україну
Сьогодні, 11:15
 0
В Одесі вже 5 загиблих унаслідок російського удару
Сьогодні, 11:00
 0
Як волиняни в давнину святкували Великдень: розповідь етнологині
Сьогодні, 10:45
 0
Росія втратила за добу в Україні ще 1250 загарбників
Сьогодні, 10:30
 0
Під Ковелем у кювет злетіло авто
Сьогодні, 10:12
 0
Медіа
відео
1/8