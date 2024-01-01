В Одесі вже 5 загиблих унаслідок російського удару
Сьогодні, 11:00
Кількість загиблих унаслідок російської атаки по Одесі ввечері 29 квітня збільшилась до 5 людей. Серед поранених є діти.
Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер, пише Громадське.
Він уточнив, що в лікарні помер чоловік 1960 року народження, який зазнав поранень під час обстрілу.
У медзакладах досі продовжують лікування 23 постраждалих. У важкому стані 8 людей, з них 4 — у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка.
«Наші лікарі намагаються робити все можливе», — підкреслив Кіпер.
Також серед поранених може бути колишній депутат від «Партії регіонів» та президент Одеської юридичної академії Сергій Ківалов, співавтор скандального «закону Ківалова-Колесніченка», що істотно розширював використання регіональних мов.
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Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер, пише Громадське.
Він уточнив, що в лікарні помер чоловік 1960 року народження, який зазнав поранень під час обстрілу.
У медзакладах досі продовжують лікування 23 постраждалих. У важкому стані 8 людей, з них 4 — у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка.
«Наші лікарі намагаються робити все можливе», — підкреслив Кіпер.
Також серед поранених може бути колишній депутат від «Партії регіонів» та президент Одеської юридичної академії Сергій Ківалов, співавтор скандального «закону Ківалова-Колесніченка», що істотно розширював використання регіональних мов.
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