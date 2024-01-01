Росія втратила за добу в Україні ще 1250 загарбників
Сьогодні, 10:30
Загалом росія вже втратила 468 720 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько - 468720 (+1250)
- танків - 7307 (+22)
- бойових броньованих машин - 14046 (+39)
- артилерійських систем - 12011 (+26)
- РСЗВ - 1053 (+2)
- засоби ППО - 779 (+1)
- літаків - 348 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9531 (+3)
- крилаті ракети - 2126 (+2)
- кораблі / катери - 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16142 (+33)
- спеціальна техніка - 1977 (+3).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько - 468720 (+1250)
- танків - 7307 (+22)
- бойових броньованих машин - 14046 (+39)
- артилерійських систем - 12011 (+26)
- РСЗВ - 1053 (+2)
- засоби ППО - 779 (+1)
- літаків - 348 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9531 (+3)
- крилаті ракети - 2126 (+2)
- кораблі / катери - 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16142 (+33)
- спеціальна техніка - 1977 (+3).
Дані уточнюються.
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