Росія втратила за добу в Україні ще 1250 загарбників





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.24 орієнтовно склали:



- особового складу - близько - 468720 (+1250)



- танків - 7307 (+22)



- бойових броньованих машин - 14046 (+39)



- артилерійських систем - 12011 (+26)



- РСЗВ - 1053 (+2)



- засоби ППО - 779 (+1)



- літаків - 348 (+0)



- гелікоптерів - 325 (+0)



- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9531 (+3)



- крилаті ракети - 2126 (+2)



- кораблі / катери - 26 (+0)



- підводні човни - 1 (+0)



- автомобільної техніки та автоцистерн - 16142 (+33)



- спеціальна техніка - 1977 (+3).



Дані уточнюються.

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