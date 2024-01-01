Росія втратила за добу в Україні ще 1250 загарбників

Росія втратила за добу в Україні ще 1250 загарбників
Загалом росія вже втратила 468 720 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.24 орієнтовно склали:

- особового складу - близько - 468720 (+1250)

- танків - 7307 (+22)

- бойових броньованих машин - 14046 (+39)

- артилерійських систем - 12011 (+26)

- РСЗВ - 1053 (+2)

- засоби ППО - 779 (+1)

- літаків - 348 (+0)

- гелікоптерів - 325 (+0)

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9531 (+3)

- крилаті ракети - 2126 (+2)

- кораблі / катери - 26 (+0)

- підводні човни - 1 (+0)

- автомобільної техніки та автоцистерн - 16142 (+33)

- спеціальна техніка - 1977 (+3).

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Президент та прем’єрка Литви погоджуються, що українських чоловіків варто повернути в Україну
Сьогодні, 11:15
В Одесі вже 5 загиблих унаслідок російського удару
Сьогодні, 11:00
Росія втратила за добу в Україні ще 1250 загарбників
Сьогодні, 10:30
Під Ковелем у кювет злетіло авто
Сьогодні, 10:12
Російські війська готують наступ: обирають між кількома напрямками, - ISW
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
Президент та прем’єрка Литви погоджуються, що українських чоловіків варто повернути в Україну Президент та прем’єрка Литви погоджуються, що українських чоловіків варто повернути в Україну
Сьогодні, 11:15
В Одесі вже 5 загиблих унаслідок російського удару В Одесі вже 5 загиблих унаслідок російського удару
Сьогодні, 11:00
Російські війська готують наступ: обирають між кількома напрямками, - ISW Російські війська готують наступ: обирають між кількома напрямками, - ISW
Сьогодні, 09:50
Експерти ООН підтвердили, що росія застосувала ракети з КНДР в Україні Експерти ООН підтвердили, що росія застосувала ракети з КНДР в Україні
Сьогодні, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зрадниця шпигувала за понтонними переправами ЗСУ на Донеччині
Сьогодні, 11:31
 0
Президент та прем’єрка Литви погоджуються, що українських чоловіків варто повернути в Україну
Сьогодні, 11:15
 0
В Одесі вже 5 загиблих унаслідок російського удару
Сьогодні, 11:00
 0
Як волиняни в давнину святкували Великдень: розповідь етнологині
Сьогодні, 10:45
 0
Росія втратила за добу в Україні ще 1250 загарбників
Сьогодні, 10:30
 0
Медіа
відео
1/8