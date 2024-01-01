23 червня графіки відключень електроенергії почнуть діяти з 11 години
Сьогодні, 10:37
У неділю, 23 червня. за вказівкою "Укренерго", графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть з 11:00 до 23:00, а не з 19:00, як планували раніше.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Причину змін у графіках не пояснюють.
Раніше в "Укренерго" повідомляли, що всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла лише ввечері — з 19:00 до 23:00.
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Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Причину змін у графіках не пояснюють.
Раніше в "Укренерго" повідомляли, що всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла лише ввечері — з 19:00 до 23:00.
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