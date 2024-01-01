На Волині сьогодні будуть додаткові знеструмлення. КОЛИ І ДЕ

На Волині сьогодні будуть додаткові знеструмлення. КОЛИ І ДЕ
У неділю, 23 червня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).

Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».

НЕК «Укренерго» збільшило обсяг обмеження споживання електричної енергії. Введено додаткові години відключень у графік на 23 червня:

• 1 черга з 11:00 до 13:00;

• 2 черга з 13:00 до 15:00;

• 4 черга з 15:00 до 17:00;

• 5 черга з 17:00 до 19:00.

У разі перевищення споживання електроенергії НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.

ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 23 ЧЕРВНЯ.
На Волині сьогодні будуть додаткові знеструмлення. КОЛИ І ДЕ

Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

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Теги: світло, відключення, Волинь
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