На Волині сьогодні будуть додаткові знеструмлення. КОЛИ І ДЕ





Про це



НЕК «Укренерго» збільшило обсяг обмеження споживання електричної енергії. Введено додаткові години відключень у графік на 23 червня:



• 1 черга з 11:00 до 13:00;



• 2 черга з 13:00 до 15:00;



• 4 черга з 15:00 до 17:00;



• 5 черга з 17:00 до 19:00.



У разі перевищення споживання електроенергії НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.



ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 23 ЧЕРВНЯ.



Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 23 червня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».НЕК «Укренерго» збільшило обсяг обмеження споживання електричної енергії. Введено додаткові години відключень у графік на 23 червня:• 1 черга з 11:00 до 13:00;• 2 черга з 13:00 до 15:00;• 4 черга з 15:00 до 17:00;• 5 черга з 17:00 до 19:00.У разі перевищення споживання електроенергії НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

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