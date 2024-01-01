На Волині попрощалися з Героєм Анатолієм Неведюком

На Волині попрощалися з Героєм Анатолієм Неведюком
В журбі та скорботі маневичани проводжали в останню земну дорогу земляка, односельчанина, молодшого сержанта Анатолія Неведюка, який загинув гідно виконуючи свій військовий обов’язок від рук ненависних загарбників 19 червня 2024 року на Харківщині.

Про це повідомили у Маневицькій громаді.

"40-річний уродженець с. Серевинівка після одруження разом з дружиною Вітою Володимирівною проживали у Куклах, виховували сина та доньку. Син Владислав цього року - випускник. Донька - школярка. Анатолій Петрович довгий час працював завідувачем господарства у Куклинському ліцеї. Був добрим, щирим душею та відкритим до спілкування односельчанином, хорошим, чуйним колегою.

З початку лютого цього року, командир бойової машини мужньо боронив від вторгнення ворога рідну землю, захищаючи незалежність України. У пошані зустрічали тіло захисника жителі Колківської та Маневицької громад. Велелюдною ходою з усіма військовими почестями проводжали до місця вічного спочинку нашого Героя. Панахиду відслужили у Свято-Михайлівському храмі.
На Волині попрощалися з Героєм Анатолієм Неведюком

Без надійної опори залишилися згорьовані батьки, овдовіла дружина, осиротілі донечка та син. Гірко й боляче усвідомлювати, якою страшною є ціна нашої свободи. Добрий і світлий спомин про полеглого назавжди залишиться у пам’яті усіх, хто знав його, любив та шанував", - йдеться у дописі.

На Волині попрощалися з Героєм Анатолієм Неведюком
На Волині попрощалися з Героєм Анатолієм Неведюком
На Волині попрощалися з Героєм Анатолієм Неведюком
На Волині попрощалися з Героєм Анатолієм Неведюком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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