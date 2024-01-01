На Волині попрощалися з Героєм Анатолієм Неведюком

Анатолія Неведюка, який загинув гідно виконуючи свій військовий обов’язок від рук ненависних загарбників 19 червня 2024 року на Харківщині.



Про це



"40-річний уродженець с. Серевинівка після одруження разом з дружиною Вітою Володимирівною проживали у Куклах, виховували сина та доньку. Син Владислав цього року - випускник. Донька - школярка. Анатолій Петрович довгий час працював завідувачем господарства у Куклинському ліцеї. Був добрим, щирим душею та відкритим до спілкування односельчанином, хорошим, чуйним колегою.



З початку лютого цього року, командир бойової машини мужньо боронив від вторгнення ворога рідну землю, захищаючи незалежність України. У пошані зустрічали тіло захисника жителі Колківської та Маневицької громад. Велелюдною ходою з усіма військовими почестями проводжали до місця вічного спочинку нашого Героя. Панахиду відслужили у Свято-Михайлівському храмі.



Без надійної опори залишилися згорьовані батьки, овдовіла дружина, осиротілі донечка та син. Гірко й боляче усвідомлювати, якою страшною є ціна нашої свободи. Добрий і світлий спомин про полеглого назавжди залишиться у пам’яті усіх, хто знав його, любив та шанував", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В журбі та скорботі маневичани проводжали в останню земну дорогу земляка, односельчанина, молодшого сержанта, який загинув гідно виконуючи свій військовий обов’язок від рук ненависних загарбників 19 червня 2024 року на Харківщині.Про це повідомили у Маневицькій громаді."40-річний уродженець с. Серевинівка після одруження разом з дружиною Вітою Володимирівною проживали у Куклах, виховували сина та доньку. Синцього року - випускник. Донька - школярка. Анатолій Петрович довгий час працював завідувачем господарства у Куклинському ліцеї. Був добрим, щирим душею та відкритим до спілкування односельчанином, хорошим, чуйним колегою.З початку лютого цього року, командир бойової машини мужньо боронив від вторгнення ворога рідну землю, захищаючи незалежність України. У пошані зустрічали тіло захисника жителі Колківської та Маневицької громад. Велелюдною ходою з усіма військовими почестями проводжали до місця вічного спочинку нашого Героя. Панахиду відслужили у Свято-Михайлівському храмі.Без надійної опори залишилися згорьовані батьки, овдовіла дружина, осиротілі донечка та син. Гірко й боляче усвідомлювати, якою страшною є ціна нашої свободи. Добрий і світлий спомин про полеглого назавжди залишиться у пам’яті усіх, хто знав його, любив та шанував", - йдеться у дописі.

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