Уламки можуть бути між будинками: на Волині сапери знешкоджують суббоєприпаси після атаки росії
Сьогодні, 13:08
На місці падіння уламків ворожих повітряних цілей сьогодні, 23 червня, продовжують працювати вибухотехніки поліції Волині.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Вони виявляють та знешкоджують суббоєприпаси, які є вкрай небезпечними, ця робота триває і сьогодні.
Вибухотехніки застерігають: при виявленні таких предметів жодних маніпуляцій з ними самостійно проводити не можна, потрібно повідомити про це поліцію: небезпечні предмети вилучать та знищать.
Нагадаємо, у Луцькому районі вчора зранку, 22 червня, уламки повітряних цілей нанесли шкоду майну громадян. На щастя, люди не постраждали.
Однак осколки боєприпасів розлетілись на значну територію, вони можуть бути між будинками, в городах, на вулицях тощо.
"Такі суббоєприпаси містять уражаючі елементи у вигляді кульок, всередині наявна вибухова речовина. Загалом, вони невеликі, вагою до 2 кілограмів, тож можуть викликати цікавість як дорослих, так і дітей. Але чіпати їх самостійно – вкрай небезпечно. Не проводьте жодних маніпуляцій з цими предметами самостійно.
Поліцейські завжди поруч, прибудуть на допомогу і зроблять все необхідне, аби убезпечити людей", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Вони виявляють та знешкоджують суббоєприпаси, які є вкрай небезпечними, ця робота триває і сьогодні.
Вибухотехніки застерігають: при виявленні таких предметів жодних маніпуляцій з ними самостійно проводити не можна, потрібно повідомити про це поліцію: небезпечні предмети вилучать та знищать.
Нагадаємо, у Луцькому районі вчора зранку, 22 червня, уламки повітряних цілей нанесли шкоду майну громадян. На щастя, люди не постраждали.
Однак осколки боєприпасів розлетілись на значну територію, вони можуть бути між будинками, в городах, на вулицях тощо.
"Такі суббоєприпаси містять уражаючі елементи у вигляді кульок, всередині наявна вибухова речовина. Загалом, вони невеликі, вагою до 2 кілограмів, тож можуть викликати цікавість як дорослих, так і дітей. Але чіпати їх самостійно – вкрай небезпечно. Не проводьте жодних маніпуляцій з цими предметами самостійно.
Поліцейські завжди поруч, прибудуть на допомогу і зроблять все необхідне, аби убезпечити людей", - наголошують у поліції.
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