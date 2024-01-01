Уламки можуть бути між будинками: на Волині сапери знешкоджують суббоєприпаси після атаки росії

На місцісьогодні, 23 червня, продовжують працювати вибухотехніки поліції Волині.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Вони виявляють та знешкоджують суббоєприпаси, які є вкрай небезпечними, ця робота триває і сьогодні.Вибухотехніки застерігають: при виявленні таких предметів жодних маніпуляцій з ними самостійно проводити не можна, потрібно повідомити про це поліцію: небезпечні предмети вилучать та знищать.Нагадаємо, у Луцькому районі вчора зранку, 22 червня, уламки повітряних цілей нанесли шкоду майну громадян. На щастя, люди не постраждали.Однак осколки боєприпасів розлетілись на значну територію, вони можуть бути між будинками, в городах, на вулицях тощо."Такі суббоєприпаси містять уражаючі елементи у вигляді кульок, всередині наявна вибухова речовина. Загалом, вони невеликі, вагою до 2 кілограмів, тож можуть викликати цікавість як дорослих, так і дітей. Але чіпати їх самостійно – вкрай небезпечно. Не проводьте жодних маніпуляцій з цими предметами самостійно.Поліцейські завжди поруч, прибудуть на допомогу і зроблять все необхідне, аби убезпечити людей", - наголошують у поліції.