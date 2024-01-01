Захисники за добу ліквідували ще 1270 росіян

Захисники за добу ліквідували ще 1270 росіян
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 534 360 військових.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 534360 (+1270) осіб,

- танків ‒ 8019 (+10) од,

- бойових броньованих машин ‒ 15398 (+15) од,

- артилерійських систем – 14195 (+61) од,

- РСЗВ – 1108 (+2) од,

- засоби ППО ‒ 863 (+2) од,

- літаків – 359 (+0) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11355 (+50),

- крилаті ракети ‒ 2321 (+13),

- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 19248 (+44) од,

- спеціальна техніка ‒ 2377 (+8)

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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