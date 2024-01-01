Захисники за добу ліквідували ще 1270 росіян
Сьогодні, 15:06
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 534 360 військових.
Про це ідеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 534360 (+1270) осіб,
- танків ‒ 8019 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15398 (+15) од,
- артилерійських систем – 14195 (+61) од,
- РСЗВ – 1108 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 863 (+2) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11355 (+50),
- крилаті ракети ‒ 2321 (+13),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19248 (+44) од,
- спеціальна техніка ‒ 2377 (+8)
Дані уточнюються.
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Про це ідеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 534360 (+1270) осіб,
- танків ‒ 8019 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15398 (+15) од,
- артилерійських систем – 14195 (+61) од,
- РСЗВ – 1108 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 863 (+2) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11355 (+50),
- крилаті ракети ‒ 2321 (+13),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19248 (+44) од,
- спеціальна техніка ‒ 2377 (+8)
Дані уточнюються.
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