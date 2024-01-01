Захисники за добу ліквідували ще 1270 росіян





Про це ідеться у зведенні Генштабу.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 534360 (+1270) осіб,



- танків ‒ 8019 (+10) од,



- бойових броньованих машин ‒ 15398 (+15) од,



- артилерійських систем – 14195 (+61) од,



- РСЗВ – 1108 (+2) од,



- засоби ППО ‒ 863 (+2) од,



- літаків – 359 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11355 (+50),



- крилаті ракети ‒ 2321 (+13),



- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,



- підводні човни - 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 19248 (+44) од,



- спеціальна техніка ‒ 2377 (+8)



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 534 360 військових.Про це ідеться у зведенні Генштабу.- особового складу ‒ близько 534360 (+1270) осіб,- танків ‒ 8019 (+10) од,- бойових броньованих машин ‒ 15398 (+15) од,- артилерійських систем – 14195 (+61) од,- РСЗВ – 1108 (+2) од,- засоби ППО ‒ 863 (+2) од,- літаків – 359 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11355 (+50),- крилаті ракети ‒ 2321 (+13),- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,- підводні човни - 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 19248 (+44) од,- спеціальна техніка ‒ 2377 (+8)Дані уточнюються.

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