У Польщі розглядають повне закриття кордону з Білоруссю

У Польщі розглядають повне закриття кордону з Білоруссю
Варшава вивчає, які наслідки матиме для економіки та місцевих громад закриття прикордонних переходів з Білоруссю.

Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі TVN24, пише Українська правда.

На запитання, чи можемо ми щось вимагати від білоруської сторони, він відповів, що "у нас ще діють прикордонні переходи"

"Зараз ми вивчаємо, які наслідки це матиме для нашої економіки та місцевих громад", - сказав він.

Він зазначив, що, наприклад, "фіни закрили прикордонні переходи з росією і катання закінчилося".

Сікорський також підкреслив, що те, що відбувається на нашому східному кордоні, "наразі є повністю контрольованою операцією російських і білоруських служб".

За його словами, що особливо вражає, що ці люди проходять інструктаж офіцерів білоруської держави, як вдарити польського солдата, польського прикордонника, навіть коли хлопці в жилетах. Він наголосив, що це абсолютно неприйнятно.

Сікорський зазначив, що "ми приймемо рішення після аналізу їх впливу, щоб Лукашенко відчув їхню дію, а не ми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Польща, Білорусь, кордон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі розглядають повне закриття кордону з Білоруссю
Сьогодні, 14:24
Уламки можуть бути між будинками: на Волині сапери знешкоджують суббоєприпаси після атаки росії
Сьогодні, 13:08
Негода на Волині: чотири населені пункти частково залишаються без світла
Сьогодні, 13:00
На Волині попрощалися з Героєм Анатолієм Неведюком
Сьогодні, 12:04
Активізація атак росії на Донеччині може свідчити про початок її літнього наступу - ISW
Сьогодні, 11:17
Схожі новини
Польські прикордонники зазнають нападів з боку Білорусі Польські прикордонники зазнають нападів з боку Білорусі
31 липень, 2023, 07:07
Польща заборонила перетин кордону білоруськими вантажівками Польща заборонила перетин кордону білоруськими вантажівками
22 лютий, 2023, 02:17
Білорусь запровадила безвіз для громадян Польщі Білорусь запровадила безвіз для громадян Польщі
01 липень, 2022, 01:13
Польща збудувала 140-кілометрову стіну на кордоні з Білоруссю Польща збудувала 140-кілометрову стіну на кордоні з Білоруссю
12 червень, 2022, 19:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі розглядають повне закриття кордону з Білоруссю
Сьогодні, 14:24
 0
Уламки можуть бути між будинками: на Волині сапери знешкоджують суббоєприпаси після атаки росії
Сьогодні, 13:08
 0
Негода на Волині: чотири населені пункти частково залишаються без світла
Сьогодні, 13:00
 0
На Волині попрощалися з Героєм Анатолієм Неведюком
Сьогодні, 12:04
 0
Активізація атак росії на Донеччині може свідчити про початок її літнього наступу - ISW
Сьогодні, 11:17
 0
Медіа
відео
1/8