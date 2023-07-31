У Польщі розглядають повне закриття кордону з Білоруссю





Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі TVN24, пише



На запитання, чи можемо ми щось вимагати від білоруської сторони, він відповів, що "у нас ще діють прикордонні переходи"



"Зараз ми вивчаємо, які наслідки це матиме для нашої економіки та місцевих громад", - сказав він.



Він зазначив, що, наприклад, "фіни закрили прикордонні переходи з росією і катання закінчилося".



Сікорський також підкреслив, що те, що відбувається на нашому східному кордоні, "наразі є повністю контрольованою операцією російських і білоруських служб".



За його словами, що особливо вражає, що ці люди проходять інструктаж офіцерів білоруської держави, як вдарити польського солдата, польського прикордонника, навіть коли хлопці в жилетах. Він наголосив, що це абсолютно неприйнятно.



Сікорський зазначив, що "ми приймемо рішення після аналізу їх впливу, щоб Лукашенко відчув їхню дію, а не ми.

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