Негода на Волині: чотири населені пункти частково залишаються без світла
Сьогодні, 13:00
Станом на 10:00 23 червня на Волині залишились частково знеструмленими чотири населених пункти.
Про це повідомили у "Волиньобленерго".
"Щодо ліквідації наслідків негоди, що мала місце 22 червня на Волині через пориви вітру (до 15-20 м/с), проходження грозового фронту та обривів ліній інформуємо, що станом на 10:00 23 червня залишились знеструмленими:
- 4 повітряних лінії 10 кВ частково
- 19 трансформаторних підстанції
- 4 населених пункти частково", - йдеться в повідомленні.
Наразі до ліквідації наслідків негоди залучено додаткові аварійно-відновлювальні бригади та одиниці техніки.
Електромонтери аварійних бригад роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання споживачів.
Орієнтовний час відновлення електропостачання по знеструмленнях, що залишились станом на 10:00 – до 13:00.
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Про це повідомили у "Волиньобленерго".
"Щодо ліквідації наслідків негоди, що мала місце 22 червня на Волині через пориви вітру (до 15-20 м/с), проходження грозового фронту та обривів ліній інформуємо, що станом на 10:00 23 червня залишились знеструмленими:
- 4 повітряних лінії 10 кВ частково
- 19 трансформаторних підстанції
- 4 населених пункти частково", - йдеться в повідомленні.
Наразі до ліквідації наслідків негоди залучено додаткові аварійно-відновлювальні бригади та одиниці техніки.
Електромонтери аварійних бригад роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання споживачів.
Орієнтовний час відновлення електропостачання по знеструмленнях, що залишились станом на 10:00 – до 13:00.
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