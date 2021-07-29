Негода на Волині: чотири населені пункти частково залишаються без світла





Про це



"Щодо ліквідації наслідків негоди, що мала місце 22 червня на Волині через пориви вітру (до 15-20 м/с), проходження грозового фронту та обривів ліній інформуємо, що станом на 10:00 23 червня залишились знеструмленими:



- 4 повітряних лінії 10 кВ частково



- 19 трансформаторних підстанції



- 4 населених пункти частково", - йдеться в повідомленні.



Наразі до ліквідації наслідків негоди залучено додаткові аварійно-відновлювальні бригади та одиниці техніки.



Електромонтери аварійних бригад роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання споживачів.



Орієнтовний час відновлення електропостачання по знеструмленнях, що залишились станом на 10:00 – до 13:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 10:00 23 червня на Волині залишились частково знеструмленими чотири населених пункти.Про це повідомили у "Волиньобленерго"."Щодо ліквідації наслідків негоди, що мала місце 22 червня на Волині через пориви вітру (до 15-20 м/с), проходження грозового фронту та обривів ліній інформуємо, що станом на 10:00 23 червня залишились знеструмленими:- 4 повітряних лінії 10 кВ частково- 19 трансформаторних підстанції- 4 населених пункти частково", - йдеться в повідомленні.Наразі до ліквідації наслідків негоди залучено додаткові аварійно-відновлювальні бригади та одиниці техніки.Електромонтери аварійних бригад роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання споживачів.Орієнтовний час відновлення електропостачання по знеструмленнях, що залишились станом на 10:00 – до 13:00.

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