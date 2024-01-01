Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на ранок 15 липня

Протягом тижня на Харківському напрямку росіяни здійснили 63 атаки в районах населених пунктів Сотницький Козачок, Глибоке, Стариця, Липці і Вовчанськ.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.На Куп'янському напрямку ворог наступав у районі населених пунктів Степова Новоселівка, Берестове, Синьківка, Піщане та Петропавлівка Харківської області, а також поблизу Стельмахівки Луганської області.На цьому напрямку українські воїни відбили 76 ворожих атак.На Лиманському було 105 боєзіткнень. Окупанти концентрувалися в районі Греківки, Невського і Макіївки.На Сіверському захисники відбили 59 атак, зокрема, біля Верхньокам'янського, Виїмки і Спірного.На Краматорському українські воїни зупинили 72 атаки. Переважно росіяни діяли в районах Григорівки, Часового Яру, Іванівського і Адріївки, де безуспішно намагалися покращити положення.На Торецькому росіяни здійснили 120 спроб прорвати оборону в районі Залізного, Нью-Йорка, Південного, Північного, Торецька і Деліївки.На Покровському напрямку захисники відбили 303 атаки окупантів. Основні зусилля ворог прикладав у районі Воздвиженки, Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Прогреса Донецької області.На Курахівському ворог 95 разів намагався прорвати оборону у районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Невельське, Парасковіївка та Костянтинівка.На Времівському було 72 зіткнення у районах населених пунктів Водяне, Костянтинівка і Урожайне.На Оріхівському росіяни 27 разів атакували позиції захисників – в основному в районах Малої Токмачки і Роботиного Запорізької області.На Гуляйпільському напрямку російські окупанти провели за тиждень сім спроб просунутись вперед. Основні зусилля ворог здійснював у бік Гуляйполя.На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом тижня російські загарбники здійснили 14 безуспішних атак на позиції українських підрозділів.Загалом за тиждень відбулося понад 1000 зіткнень. Ворог завдав 18 ракетних ударів із використанням 77 ракет, провів понад 450 авіаударів (із майже 600 КАБами), понад 30 000 обстрілів, зокрема понад 800 – із реактивних систем залпового вогню.