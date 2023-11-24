Як жінки в умовах воєнного стану опановують стереотипно чоловічі професії: деталі





Про це Алла Куцин.



З її слів, у 2024 році у порівнянні з 2023 роком збільшилась чисельність жінок, які працевлаштовувались за наступними професіями:



слюсар з метало складальних робіт — на 80% жінки туди стали іти;

верстатник деревообробних верстатів на 46%;

оператор-заправник станцій також на 46% більше жінок;

маляр на 35%;

оператор верстатів з програмним керуванням на третину більше жінок;

робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків – 17%;

підсобний робітник на 13%,

також більше жінок стало працевлаштовуватись робітниками з комплексного обслуговування с\г виробництва, машиністками-кочегарами котельні, операторами лінії у виробництві харчової продукції і укладальницями.



На одному з підприємств Нововолинська працюють жінки, які опанували роботу на деревообробних верстатах, каже його директор Микола Карпенюк. Підприємство розпочало роботу у час повномасштабної війни — у 2023-му році. Підібрати персонал було важко, розповідає директор. В цеху 11 робітників, з яких двоє чоловіків — переселенці, та три жінки, що працюють на деревообробних верстатах.



Валентина Мацьоха два місяці навчалась у Рівненському центрі профтехосвіти, виробничу практику проходила на підприємстві.



"Чоловіків багато на війні, і мусово робити роботу і чоловічу. Нам не дають важкої роботи, ми не піднімаємо великих панелей. А нам дають легшу роботу", — говорить жінка.



До повномасштабного вторгнення працювала у вугільній промисловості інженером, каже Олена Гнатюк. Після скорочення, каже, перекваліфікувалася на верстатницю.



"Я 18 років пропрацювала у Волиньвугіллі, сиділа за комп’ютером, фізично не працювала, а тут спочатку було тяжко, бо ж цілий день на ногах. Але нічого, в мене не було відчуття, що це кардинально міняється життя. Мені тут подобається", — каже робітниця.



Директор підприємства Микола Карпенюк каже, що виробництво передбачає чоловічу працю, але в умовах повномасштабного вторгнення мусили підлаштовуватися, щоб на деяких посадах працювали жінки. Каже, що жіночою працею задоволений, вони зі всім справляються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 73% серед безробітних на Волині — це жінки. За час повномасштабного вторгнення, коли чоловіків не вистачає на ринку праці, фахівці центру зайнятості орієнтують жінок на стереотипно чоловічі вакансії. Досвід такої перекваліфікації є на одному із деревообробних підприємств у Нововолинську.Про це Суспільному розповіла директора Волинського обласного Центру зайнятостіЗ її слів, у 2024 році у порівнянні з 2023 роком збільшилась чисельність жінок, які працевлаштовувались за наступними професіями:слюсар з метало складальних робіт — на 80% жінки туди стали іти;верстатник деревообробних верстатів на 46%;оператор-заправник станцій також на 46% більше жінок;маляр на 35%;оператор верстатів з програмним керуванням на третину більше жінок;робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків – 17%;підсобний робітник на 13%,також більше жінок стало працевлаштовуватись робітниками з комплексного обслуговування с\г виробництва, машиністками-кочегарами котельні, операторами лінії у виробництві харчової продукції і укладальницями.На одному з підприємств Нововолинська працюють жінки, які опанували роботу на деревообробних верстатах, каже його директор Микола Карпенюк. Підприємство розпочало роботу у час повномасштабної війни — у 2023-му році. Підібрати персонал було важко, розповідає директор. В цеху 11 робітників, з яких двоє чоловіків — переселенці, та три жінки, що працюють на деревообробних верстатах.два місяці навчалась у Рівненському центрі профтехосвіти, виробничу практику проходила на підприємстві."Чоловіків багато на війні, і мусово робити роботу і чоловічу. Нам не дають важкої роботи, ми не піднімаємо великих панелей. А нам дають легшу роботу", — говорить жінка.До повномасштабного вторгнення працювала у вугільній промисловості інженером, каже. Після скорочення, каже, перекваліфікувалася на верстатницю."Я 18 років пропрацювала у Волиньвугіллі, сиділа за комп’ютером, фізично не працювала, а тут спочатку було тяжко, бо ж цілий день на ногах. Але нічого, в мене не було відчуття, що це кардинально міняється життя. Мені тут подобається", — каже робітниця.Директор підприємствакаже, що виробництво передбачає чоловічу працю, але в умовах повномасштабного вторгнення мусили підлаштовуватися, щоб на деяких посадах працювали жінки. Каже, що жіночою працею задоволений, вони зі всім справляються.

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