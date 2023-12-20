ООН прогнозує зменшення населення України до 15,3 млн до 2100 року





Там зазначають, що станом на липень 2024 року населення України становить 37,8 млн людей. Густота населення при цьому — 65,4 людини на квадратний кілометр, передає



ООН прогнозує, що до 2026 року кількість населення України зростатиме та досягне максимальної позначки 39,7 млн. До 2029 року позначка у 39 млн ще зберігатиметься, після чого кількість людей в країні почне щороку зменшуватися.



Так, у 2100 році середня кількість населення в Україні може становити 15,3 млн людей. Максимальний показник — 23,4 млн людей. При цьому густота населення триматиметься на рівні 26,2-40,4 людини на квадратний кілометр.



В ООН також прогнозують, що у 2084 році рівень населення у світі досягне свого максимуму — 10,3 млрд осіб. А втім, до 2100 року кількість людей зменшиться до 10,2 млрд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Про це йдеться у доповіді ООН «Перспективи світового населення 2024 року».Там зазначають, що станом на липень 2024 року населення України становить 37,8 млн людей. Густота населення при цьому — 65,4 людини на квадратний кілометр, передає Громадське ООН прогнозує, що до 2026 року кількість населення України зростатиме та досягне максимальної позначки 39,7 млн. До 2029 року позначка у 39 млн ще зберігатиметься, після чого кількість людей в країні почне щороку зменшуватися.Так, у 2100 році середня кількість населення в Україні може становити 15,3 млн людей. Максимальний показник — 23,4 млн людей. При цьому густота населення триматиметься на рівні 26,2-40,4 людини на квадратний кілометр.В ООН також прогнозують, що у 2084 році рівень населення у світі досягне свого максимуму — 10,3 млрд осіб. А втім, до 2100 року кількість людей зменшиться до 10,2 млрд.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію