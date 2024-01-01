25-річний волинянин з інвалідністю встановив національний рекорд

25-річний волинянин з інвалідністю встановив національний рекорд
Хлопець є учасником резервного складу паралімпійської збірної України з біатлону та лижних перегонів. Він розповів Суспільному, що впродовж останніх двох років посилено тренувався вдома, у спортзалах на відкритих майданчиках, аби перевершити попередній зафіксований результат.

25-річний волинянин Олександр Ващук з дитинства має інвалідність — у рік лікарі поставили йому діагноз "в’ялий парапарез нижніх кінцівок". Спортом хлопець почав займатися 7 років тому. Побити національний рекорд з підтягувань на дві руки — це, каже, мрія і перевірка власних сил.

Про це пише Суспільне.

Тренер волинянина Валерій Рудись говорить: наполегливість Сашка надихає оточуючих, тим паче, що усі вправи він виконує з посмішкою.

"Вправу "Вихід силою на дві руки на перекладині" волинянин Олександр Ващук виконав 285 разів за 60 хвилин. Попередній рекорд — 239 підтягувань за годину встановив австралієць у 2020 році", — каже тренер.

Через дощ та грозу встановлення рекорду переносилося двічі. Бо все відбувалося на стадіоні у Володимирі просто неба.

Фіксувала встановлення національного рекорду з підтягування на дві руки керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова. Говорить: своїм прикладом волинянин Олександр Ващук демонструє, що інвалідність — не вирок для досягнення мрії.

Олександр Ващук, який встановив новий національний рекорд, пересуваючись у кріслі колісному, зізнався Суспільному, що планує на досягнутому не зупинятися і мріє тепер побити уже світовий рекорд з цієї вправи. Він наразі становить 402 підтягування на дві руки за годину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: рекорд, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
25-річний волинянин з інвалідністю встановив національний рекорд
Сьогодні, 01:30
15 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Синоптикиня назвала дати, коли регіонам чекати на послаблення спеки
14 липень, 23:12
Бійці бригади спецпризначення ім. Івана Богуна започаткували на Волині триденні навчання для цивільних
14 липень, 22:17
Стало відомо, як діятимуть графіки відключень світла на Волині 15 липня: подробиці
14 липень, 21:14
Схожі новини
П'ять років позбавлення волі: волинянина судили вчетверте за грабіж П'ять років позбавлення волі: волинянина судили вчетверте за грабіж
11 липень, 13:42
Повідомили дату прощання з волинянином, який раптово помер у Польщі Повідомили дату прощання з волинянином, який раптово помер у Польщі
06 липень, 12:09
У лікарні помер 20-річний волинянин, який потрапив під вантажний потяг У лікарні помер 20-річний волинянин, який потрапив під вантажний потяг
04 липень, 11:45
Луцьк доєднався до в'язання найбільшого в Україні жовто-блакитного прапора Луцьк доєднався до в'язання найбільшого в Україні жовто-блакитного прапора
28 червень, 03:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
25-річний волинянин з інвалідністю встановив національний рекорд
Сьогодні, 01:30
 0
15 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Синоптикиня назвала дати, коли регіонам чекати на послаблення спеки
14 липень, 23:12
 0
Бійці бригади спецпризначення ім. Івана Богуна започаткували на Волині триденні навчання для цивільних
14 липень, 22:17
 0
Стало відомо, як діятимуть графіки відключень світла на Волині 15 липня: подробиці
14 липень, 21:14
 0
Медіа
відео
1/8