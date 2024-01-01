25-річний волинянин з інвалідністю встановив національний рекорд
Сьогодні, 01:30
Хлопець є учасником резервного складу паралімпійської збірної України з біатлону та лижних перегонів. Він розповів Суспільному, що впродовж останніх двох років посилено тренувався вдома, у спортзалах на відкритих майданчиках, аби перевершити попередній зафіксований результат.
25-річний волинянин Олександр Ващук з дитинства має інвалідність — у рік лікарі поставили йому діагноз "в’ялий парапарез нижніх кінцівок". Спортом хлопець почав займатися 7 років тому. Побити національний рекорд з підтягувань на дві руки — це, каже, мрія і перевірка власних сил.
Про це пише Суспільне.
Тренер волинянина Валерій Рудись говорить: наполегливість Сашка надихає оточуючих, тим паче, що усі вправи він виконує з посмішкою.
"Вправу "Вихід силою на дві руки на перекладині" волинянин Олександр Ващук виконав 285 разів за 60 хвилин. Попередній рекорд — 239 підтягувань за годину встановив австралієць у 2020 році", — каже тренер.
Через дощ та грозу встановлення рекорду переносилося двічі. Бо все відбувалося на стадіоні у Володимирі просто неба.
Фіксувала встановлення національного рекорду з підтягування на дві руки керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова. Говорить: своїм прикладом волинянин Олександр Ващук демонструє, що інвалідність — не вирок для досягнення мрії.
Олександр Ващук, який встановив новий національний рекорд, пересуваючись у кріслі колісному, зізнався Суспільному, що планує на досягнутому не зупинятися і мріє тепер побити уже світовий рекорд з цієї вправи. Він наразі становить 402 підтягування на дві руки за годину.
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25-річний волинянин Олександр Ващук з дитинства має інвалідність — у рік лікарі поставили йому діагноз "в’ялий парапарез нижніх кінцівок". Спортом хлопець почав займатися 7 років тому. Побити національний рекорд з підтягувань на дві руки — це, каже, мрія і перевірка власних сил.
Про це пише Суспільне.
Тренер волинянина Валерій Рудись говорить: наполегливість Сашка надихає оточуючих, тим паче, що усі вправи він виконує з посмішкою.
"Вправу "Вихід силою на дві руки на перекладині" волинянин Олександр Ващук виконав 285 разів за 60 хвилин. Попередній рекорд — 239 підтягувань за годину встановив австралієць у 2020 році", — каже тренер.
Через дощ та грозу встановлення рекорду переносилося двічі. Бо все відбувалося на стадіоні у Володимирі просто неба.
Фіксувала встановлення національного рекорду з підтягування на дві руки керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова. Говорить: своїм прикладом волинянин Олександр Ващук демонструє, що інвалідність — не вирок для досягнення мрії.
Олександр Ващук, який встановив новий національний рекорд, пересуваючись у кріслі колісному, зізнався Суспільному, що планує на досягнутому не зупинятися і мріє тепер побити уже світовий рекорд з цієї вправи. Він наразі становить 402 підтягування на дві руки за годину.
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