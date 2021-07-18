Синоптикиня назвала дати, коли регіонам чекати на послаблення спеки
Сьогодні, 23:12
В Україні наступного тижня очікується пік аномальної спеки. З 15 липня температура в низці областей підніметься вище за +40 градусів. Лише ближче до кінця тижня можна чекати на невелике послаблення.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко у Telegram.
За її словами, вже завтра, 15 липня, пікові значення температури повітря досягатимуть і перевищуватимуть +40 градусів. На кілька градусів буде нижчою температура у західній частині країни, там очікується +28+43 градуси.
Надалі на півдні, сході та в центральних областях (крім Вінницької області) триватиме спека. Послаблення спеки орієнтовно у цих регіонах з 26 липня.
У Києві понеділок, вівторок та середа будуть рекордно спекотними, +36+38 градусів. Сухо. У столиці послаблення спеки очікується 18 липня.
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Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко у Telegram.
За її словами, вже завтра, 15 липня, пікові значення температури повітря досягатимуть і перевищуватимуть +40 градусів. На кілька градусів буде нижчою температура у західній частині країни, там очікується +28+43 градуси.
Надалі на півдні, сході та в центральних областях (крім Вінницької області) триватиме спека. Послаблення спеки орієнтовно у цих регіонах з 26 липня.
У Києві понеділок, вівторок та середа будуть рекордно спекотними, +36+38 градусів. Сухо. У столиці послаблення спеки очікується 18 липня.
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